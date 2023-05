Nuôi hàng chục chân dài trả lương 30-40 triệu đồng/tháng để bán dâm

Thu Em thuê một số người (không rõ lai lịch) lên các trang mạng xã hội đăng hình và thông tin gái bán dâm để mời chào, tìm khách mua dâm.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn P.G trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1; bắt quả tang Võ Hữu T. (SN 1997, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Văn Q. (SN 1981, quê Đồng Nai) đang thực hiện hành vi mua dâm với Đặng Thị Tuyết M. (SN 2002, ngụ An Giang), Trịnh Thị Bảo V. (SN 2002, ngụ Bến Tre) tại các phòng 603 và 604, lúc 18h ngày 20/4.

Từ lời khai của khách "mua vui" và gái gọi được biết, trước đó vào lúc 16h cùng ngày, Võ Hữu T. và Nguyễn Văn Q. có nhu cầu mua dâm, nên liên hệ Tô Hải Sang (SN 2001, ngụ quận 7) là lễ tân khách sạn P.G để đặt vấn đề.

Sang đã liên hệ với Trần Thị Ý Quỳnh (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức) và được báo giá 1,1 triệu đồng cho một lần, đồng thời Quỳnh gửi hình ảnh 10 cô đào trẻ trung, mát mẻ cho Sang gửi khách lựa chọn. Sau đó, Sang tự ý kê giá bán dâm lên cao gấp đôi rồi báo cho T. và Q. để hưởng phần tiền chênh lệch.

Hai vụ mua bán dâm bị bắt quả tang

Thỏa thuận giá cả xong, T. và Q. xem ảnh mà Sang gửi và quyết định chọn M., V. để mua dâm. Chốt xong kèo với khách, Quỳnh báo cho Trần Huỳnh Thái Lâm (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) điều Đinh Hoàng Việt (SN 1980, quê Hà Tĩnh) chạy xe máy chở V. và Nguyễn Thành Phong (SN 1980, quê Đồng Nai) điều khiển phương tiện chở M. đến khách sạn P.G do Sang làm lễ tân để bán dâm.

Sau khi lấy lời khai nhanh các gái gọi cộng với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cùng ngày, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 đã đưa "má mì” Lâm Thị Thu Em (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức), Quỳnh, Việt và Phong cùng một số gái gọi đang được "má mì” Thu Em dung dưỡng về trụ sở làm việc. Biết đồng bọn đã bị công an sờ gáy, ngày 21/4, Lâm đến trụ sở Công an quận 1 đầu thú.

Qua điều tra ban đầu được biết, Thu Em thuê M., V. và khoảng gần chục cô đào làm gái bán dâm, nuôi ăn và trả công từ 30-40 triệu đồng/tháng. Sở hữu nhiều chân dài trong tay, Thu Em thuê một số người (không rõ lai lịch) lên các trang mạng xã hội đăng hình và thông tin gái bán dâm để mời chào, tìm khách mua dâm.

Đồng thời, Thu Em thuê Quỳnh, Lâm (trả công 300.000-500.000 đồng/ngày) làm nhiệm vụ trực điện thoại, thỏa thuận giá bán dâm với khách hoặc với những người môi giới khác, điều gái đi "dù”, thu tiền "bán hoa" và chỉ đạo Việt, Phong (được Thu Em thuê trả công 300.000 đồng/ngày) lái xe chở "đào" đến các "bãi đáp" để bán dâm cho khách.

Qua thông tin Thu Em thuê người đăng trên các trang mạng, Sang biết và liên hệ với đường dây gái gọi do "má mì” này điều hành. Do đó, khi T. và Q. có nhu cầu mua dâm, thì Sang đứng ra kết nối để hưởng hoa hồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 ra lệnh tạm giữ đối với Thu Em, Quỳnh, Sang, Phong, Việt; Quyết định tạm giữ đối với Lâm để điều tra về hành vi môi giới mại dâm, đồng thời giao Công an phường Phạm Ngũ Lão xử phạt hành chính đối với T., Q. về hành vi Mua dâm; M., V. về hành vi Bán dâm.