Nuôi dưỡng văn hóa Việt cho trẻ với 4 món quà ý nghĩa dịp Tết

Những món quà ý nghĩa trong ngày Tết Âm lịch sẽ nuôi dưỡng cho con trẻ tình yêu thương và tinh thần tự hào, tôn vinh sự giàu đẹp của văn hóa nước nhà.

Đón Tết Nguyên đán là nét đẹp truyền thống được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nét đẹp ấy vẫn được duy trì và kế thừa đến thế hệ con cháu.

Bên cạnh niềm vui mỗi khi Tết đến, xuân về, việc giáo dục trẻ về ý nghĩa của ngày Tết truyền thống thông qua những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa sẽ giúp các con nuôi dưỡng tinh thần kính trọng, thương yêu các thành viên trong gia đình. Đồng thời, bé thêm tự hào và mong muốn tiếp tục giữ gìn, phát huy nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Bộ áo dài truyền thống đón Tết

Áo dài là trang phục truyền thống đặc trưng của người Việt Nam. Những năm gần đây, những bộ áo dài thường xuất hiện trong dịp Tết như một cách bảo tồn và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến cộng đồng. Dù trẻ là nam hay nữ, bộ áo dài cũng là một món quà ý nghĩa mà cha mẹ có thể dành tặng con để ngày Tết thêm phần vui tươi, phấn khởi.

Nuôi dưỡng tình yêu những giá trị văn hóa truyền thống qua chiếc áo dài cho trẻ ngày Tết.

Khác biệt so với những bộ áo dài thông thường, áo dài Tết thường có màu sắc và hoa văn rực rỡ để thể hiện không khí vui tươi, háo hức trong ngày xuân. Mặc áo dài trong những ngày đầu năm để đi chùa cầu may, đi chúc Tết ông bà, họ hàng hay đi du xuân cùng gia đình… cũng góp phần hình thành cho con tình yêu với truyền thống và văn hóa của người Việt. Cha mẹ có thể may, mua áo dài cho cả nhà, để gia đình đón những ngày đầu năm mới với trang phục đồng điệu, tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên.

Bao lì xì

Tặng bao lì xì dịp Tết là nét văn hóa lưu truyền suốt hàng trăm năm của người Việt. Bao lì xì đỏ mang ý nghĩa cầu mong sự may mắn, an khang và sức khỏe dồi dào cho người nhận.

Phong bao tượng trưng cho sự kín đáo, lịch sự, không hơn thua, trong khi đó sắc đỏ của bao lì xì là màu sắc của sự may mắn, cát tường, như ý. Số tiền trong bao lì xì dù ít hay nhiều đều được xem là món quà tinh thần trong dịp đầu năm mới, biểu trưng cho lời chúc một năm mới tốt đẹp và sung túc.

Cách nhận và biết ơn khi được tặng lì xì là điều con trẻ cần học từ sớm.

Hơn cả vật chất bên trong, cha mẹ nên giáo dục để con hiểu ý nghĩa thật sự của những chiếc bao lì xì đỏ thắm, từ đó trẻ sẽ biết trân trọng tấm lòng của người tặng thay vì chỉ chú ý đến giá trị bên trong bao lì xì. Ngoài người lớn lì xì cho con trẻ, người Việt cũng sử dụng bao lì xì trong những trường hợp như con cháu tặng ông bà, bạn bè tặng nhau hay thầy cô tặng học trò để thể hiện lòng cầu chúc may mắn cho người nhận.

Bánh kẹo truyền thống với thông điệp ngày Tết

Giỏ bánh, hộp kẹo là những vật quen thuộc không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Thời điểm năm mới gần kề, người Việt sẽ tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu để gói ghém, nấu nướng những loại bánh kẹo truyền thống như mứt dừa, kẹo chuối, kẹo đậu phộng… Mùi gừng tươi, cốt dừa và dầu chuối ngập tràn gian bếp là hương Tết khó quên với nhiều người Việt xưa.

Ngày nay, bố mẹ có thể tặng bé những hộp bánh mang phong vị Tết để tiếp nối nét truyền thống ngọt ngào ấy. Bên cạnh những giỏ quà, bánh trái quen thuộc, bạn có thể lựa chọn những phiên bản đặc biệt như hộp quà tặng Custas hay phiên bản ChocoPie hoa đào.

ChocoPie phiên bản hoa đào phù hợp không khí mùa lễ Tết.

Bánh bông lan Custas mềm mại phù hợp đa dạng độ tuổi các bé. Trong khi đó, ChocoPie phiên bản hoa đào lạ mắt lại là món quà truyền tải không khí xuân tươi vui, phấn khởi đến trẻ. Phiên bản ChocoPie đặc biệt có mứt đào thật cùng lớp marshmallow thơm mềm bên trong, mang lại cho con hương vị Tết ngọt ngào. Ngoài ra, bánh còn bổ sung probiotic giúp bé ăn ngon và có thêm lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Không chỉ được thiết kế bắt mắt, các hộp quà tặng còn có hương vị thơm ngon, phù hợp khẩu vị trẻ, giúp cha mẹ thể hiện tình cảm yêu thương đến con.

Bút viết, sách vở

Bên cạnh những món quà thời trang hay ẩm thực, bố mẹ có thể tặng cho con sách vở, bút viết dịp đầu năm. Đây là món quà ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới, hàm ý chúc con sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới trong quá trình học tập và trưởng thành.

Tặng sách cũng là một cách khuyến học, để con hứng thú với thế giới xung quanh và nỗ lực học tập, tìm hiểu trong năm mới. Đây cũng là cách truyền cho thế hệ sau ngọn lửa trọng chữ và hiếu học, thúc đẩy tinh thần cầu thị và tìm tòi của con trẻ.