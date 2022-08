Nước sông La Ngà vượt báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ

Nước trên sông La Ngà (Đồng Nai) vượt báo động 1 tới 0,15 m và xuống chậm trong 24 giờ tới. Khu vực này có nguy cơ xảy ra lũ.

Dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy trong 12 giờ qua, lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to do hưởng bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Đến 7h ngày 6/8, mực nước tại trạm Phú Hiệp xuống chậm, ở mức 104,65 m (trên báo động 1 khoảng 0,15 m). Dự báo trong 24 giờ tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.

Thời tiết khu vực có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và mưa to. Mực nước tại trạm Phú Hiệp xuống chậm và ở mức cao hơn báo động 1 khoảng 0,10 m. Rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà ở cấp độ 1.

TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ thường xuyên có mưa những ngày gần đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Những ngày gần đây, TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận thường xuyên xảy ra mưa lớn, kéo dài trong nhiều giờ. Mưa gây ngập nhiều tuyến đường khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Sáng nay, mưa dông xảy ra tại khu vực TP.HCM từ sớm. Các tuyến đường: Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức)… ngập sâu. Trong đó, tuyến đường bao quanh chợ Thủ Đức nước ngập nửa mét khiến xe chết máy hàng loạt.

Trước đó, chiều tối 3/8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cũng xảy ra mưa lớn khiến tuyến đường này bị ngập nặng, nhiều xe máy bị nước cuốn trôi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa cho Nam Bộ trong thời gian gần đây là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Thời tiết khu vực trong tuần đầu tháng 8 phổ biến có mưa, mưa rào diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần cuối tháng 7.

Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 m.

Vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.