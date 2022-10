Nước ở dạng lỏng mới được phát hiện ở hành tinh nào?

6. Ca sĩ Ed Sheeran phải hầu tòa vì ca khúc nào bị tố đạo nhạc? Photograph

Thinking Out Loud

Shape of You

Cả 3 bài hát trên Ca sĩ Ed Sheeran phải ra hầu tòa vì ca khúc Thinking Out Loud bị cáo buộc sao chép hợp âm và nhịp điệu ca khúc Let's Get It On (1973) của huyền thoại Marvin Gaye. Luật sư của Ed Sheeran phản đối vụ kiện vì cho rằng phần nhạc được cho là đạo nhái quá phổ biến, đồng thời nêu dẫn chứng một số bài hát có yếu tố tương tự. Tuy nhiên, các luận điểm này đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ. Ảnh: BBC.