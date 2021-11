Nước mắt và những cái ôm thật chặt trong ngày đoàn tụ ở Mỹ

Bà Jill Chambers, đến từ Manchester, Anh, gặp lại em gái Louise. Bà vừa đáp chuyến bay của hãng British Airways tới sân bay JFK tại thành phố New York ngày 8/11. Sau khi Mỹ nới lỏng hạn chế di chuyển, để có thể nhập cảnh, du khách đến nước này bằng máy bay cần có kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời đã tiêm đủ liều các loại vaccine do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ công nhận hoặc được WHO khuyến nghị sử dụng khẩn cấp, gồm Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac và Covaxin. Người nhập cảnh bằng đường bộ từ Mexico và Canada thì không cần chứng minh xét nghiệm âm tính.