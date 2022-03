Nước mắt và lời xin lỗi của Will Smith khi chiến thắng ở Oscar

Will Smith thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở Oscar với vai diễn trong “King Richard”. Chia sẻ với Zing, tài tử cho biết mình và vai diễn có nhiều duyên nợ.

Will Smith vừa được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022. Giải thưởng được trao ngay sau hành động đánh người của anh với Chris Rock tại lễ trao giải.

Will Smith đã khóc và với nhiều người, giải thưởng không gây bất ngờ bởi King Richard đã sớm được dự đoán sẽ mang về tượng vàng Oscar cho nam diễn viên.

"Khi làm bộ phim này, tôi muốn bảo vệ những đồng nghiệp của mình. Tôi từng bị chế nhạo suốt cuộc đời của mình và giờ tôi muốn bảo vệ họ. Cảm ơn Venus - Selena và gia đình Williams khi đã để tôi kể câu chuyện về gia đình họ", Will Smith khóc chia sẻ trên sân khấu trao giải. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi tới Viện hàn lâm vì có hành xử quá khích: "Tôi xin lỗi vì đã hành xử như một ông bố điên rồ Richard Williams trong phim".

Will Smith đánh người tại Oscar 2022.

Trong King Richard, Smith thủ vai Richard Williams, bố của hai tay vợt Venus và Serena Williams. Với hai bàn tay trắng, bản kế hoạch tự soạn và rất nhiều sự kiên trì, ông Williams đã đưa hai cô con gái Venus và Serena Williams từ khu phố nghèo California trở thành huyền thoại quần vợt. Theo chia sẻ của Will Smith với Zing, đây là vai diễn mang nhiều duyên nợ.

"Vâng, với tôi, người cha trong phim King Richard là vai diễn đặc biệt và nhiều xúc cảm", anh nói.

Nhân vật ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời Will Smith

“Cách dạy con của nhà Williams là phương pháp tiếp cận rất khác biệt và thú vị. Những đứa trẻ không được dạy rằng bố mẹ luôn đúng còn các con quá nhỏ không biết gì”, Smith chia sẻ.

Theo Smith, Richard Williams “không bắt các con làm theo ý mình. Ông ấy chỉ khơi lên ngọn lửa đam mê đã âm ỉ cháy sẵn trong họ”. Tinh thần này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp giáo dục con cái của tài tử.

Năm 12 tuổi, Venus Williams đã vươn lên vị trí hạng nhất trong số các cây vợt dưới 12 tuổi tại Nam California sau khi giành chiến thắng kỷ lục 63-0 tại chuyến du đấu dành cho thiếu niên do Hiệp hội Quần vợt Mỹ tổ chức. Trong một cuộc phỏng vấn hai năm sau đó, khi nhận được câu hỏi về đối thủ, Venus Williams đã trả lời “Cháu có thể thắng bạn ấy. Cháu rất tự tin”.

Will Smith và vợ trên thảm đỏ lễ trao giải Critics Choice Awards. Trong chương trình, anh đã thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai Richard Williams. Ảnh: Getty Images.

Người phóng viên bày tỏ nghi ngờ: “Cháu nói nghe cứ dễ như không vậy. Tại sao thế?”. Từ phía đối diện, Venus Williams chỉ đáp lại “Vì cháu tin thế”. Vào khoảnh khắc này, ông Richard Williams, vốn đang theo dõi cuộc phỏng vấn từ xa, đã buộc phải can thiệp để nhắc nhở người phóng viên thiếu tinh tế.

“Được rồi, để tôi nói cho anh nghe vì sao nhé. Ngay từ đầu con bé đã nói có tự tin, còn anh cứ cố dồn ép nó với câu hỏi tại sao ấy”, ông Williams nhắc nhở người phóng viên. Bố của hai chị em nhà Williams tiếp tục: “Anh phải hiểu trước mặt mình là một đứa trẻ 14 tuổi. Và đứa bé này sẽ tiếp tục chơi quần vợt cho đến khi tôi và anh đều đã già xuống lỗ cả”.

Theo chia sẻ của Will Smith với Zing, đây là khoảnh khắc khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất về ông Richard Williams. Nó thậm chí ảnh hưởng tới cả phương pháp dạy con của tài tử khi đó và sau này. Cũng vì sự ngưỡng mộ dành cho Richard Williams, Smith không chần chừ mà lập tức nhận lời khi có cơ hội hóa thân thành ông trong bộ phim tiểu sử King Richard.

“Sự thoải mái, phong thái tự tin và nụ cười của Venus chính là biểu hiện cho tình yêu thương và sự che chở cô bé nhận được từ cha mình. Tôi cũng bắt đầu yêu mến Richard Williams từ khi ấy. Thế nên, khi cơ hội góp mặt trong dự án phim về Richard Williams đến, điều đầu tiên tôi nhớ đến chính là khoảnh khắc ấy”, Smith chia sẻ.

Tài tử cũng trải lòng phương pháp giáo dục con cái của ông Williams khiến bản thân không khỏi liên tưởng đến bản thân, với tư cách một người con trong gia đình. Bố của Smith là quân nhân và không giỏi trong việc lắng nghe con cái. Tài tử luôn bị gạt khỏi những cuộc thảo luận về các vấn đề lớn trong gia đình. Điều này, theo anh, hoàn toàn đối lập với không khí gia đình nhà Williams.

Lần hóa thân khác lạ của Will Smith

Tên tuổi Will Smith gắn liền với các vai nam chính anh hùng trong nhiều dự án hành động kinh phí lớn. Bên cạnh đó, anh cũng chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng khi đảm nhận các vai diễn có số phận trong Ali (2001), The Pursuit of Happyness (2006), Collateral Beauty (2016) và mới đây nhất là King Richard.

Smith tỏ ra rất có duyên với các nhân vật dựa trên nguyên mẫu có thật - từ vai diễn đột phá trong TV series The Fresh Prince of Bel-Air tới hai bộ phim mang về cho anh đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc Ali (2001) cùng The Pursuit of Happyness (2006) và trước mắt là King Richard. Tác phẩm mang về cho Smith đề cử Oscar thứ ba và tư trong sự nghiệp - một dành cho nam chính xuất sắc và một cho phim xuất sắc.

Với vai Richard Williams, Will Smith đã có sự thay đổi toàn diện. Anh biến thành một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài xuề xòa và tính cách khó gần thay vì hình tượng phóng khoáng, bảnh bao thường thấy. Richard râu ria xồm xoàm, tóc đã điểm bạc, quanh năm chỉ mặc đồ thể thao với quần short để lộ bắp đùi. Những cuộc trò chuyện giữa ông với người xung quanh thường kết thúc bằng việc Richard nổi nóng hoặc khiến người đối diện mất hết kiên nhẫn.

Nhưng khi ở bên các con, ông là một người bố dịu dàng, đầy kiên nhẫn, luôn khích lệ và sẵn sàng bảo vệ. Như thể mọi điều ở nhân vật đều được thiết kế với mục tiêu duy nhất là mang đến cho các cô con gái một tương lai tốt đẹp hơn. Trên phim, Richard luôn trong trạng thái sẵn sàng lao ra sân tập cùng các cô con gái.

Will Smith cùng hai bạn diễn Demi Singleton và Saniyya Sidney trong vai ba cha con nhà Williams. Ảnh: Warner Bros.

Những khi không bên con, Richard Williams luôn thường trực ánh mắt xa xăm. Đó là nỗi buồn khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, sự thất vọng khi gia đình bị làm phiền bởi những người hàng xóm đầy định kiến, niềm trăn trở cho tương lai của các con và cả cơn sợ hãi trước thực tại rối ren.

Nhưng chính người đàn ông với quá nhiều hoang mang ấy cũng là kẻ kiên định, tới mức cứng đầu gàn dở, khi đứng trước những lựa chọn quan trọng sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời các con gái mình. Richard khuyến khích con tự tin, nhưng nghiêm túc răn đe khi chúng có dấu hiệu tự mãn. Ông muốn con có cơ hội phát triển sự nghiệp, muốn cả gia đình được đổi đời nhưng không quên đặt quyền lợi và việc học tập của chúng lên hàng đầu. Venus và Serena là niềm tự hào của ông, nhưng không vì thế Richard coi nhẹ trách nhiệm làm bố với con riêng của vợ…

Xem Will Smith diễn trong King Richard, khán giả dễ quên đi đây từng là anh chàng lãng tử hào hoa, có chút ngang tàng và bốc đồng nhưng hừng hực tinh thần chính nghĩa từng mang lại tiếng cười trong loạt Man in Black, The Independence Day hay Bad Boy. Họ chỉ thấy chân dung một người đàn ông có trái tính, có gàn dở, không giấu được sự mỏi mệt nhưng luôn hết lòng vì gia đình. Diễn xuất của Will Smith đã chạm đến trái tim khán giả cũng như giới phê bình.

Vai diễn Richard Williams không chỉ giúp Will Smith lọt vào đề cử nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022. Nó đã giúp tài tử giành chiến thắng song song tại BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Trước đó, hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc của Quả cầu Vàng 2022 cũng gọi tên anh. Với tượng vàng Oscar nhờ King Richard, anh đã chạm tới một đỉnh cao mới trong sự nghiệp.