Nước mắt tiễn đưa đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Những người bạn thân của Vũ Ngọc Phượng như Isaac, Jun Phạm, Khả Ngân, Jun Vũ... khóc nghẹn trong giây phút chia ly.

Ngày 11/3, tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng được tổ chức tại Hà Nội. Từ 12h30, khoảng nửa giờ trước lễ viếng chính thức, đạo diễn Quang Huy, diễn viên B Trần, Jun Phạm, Isaac tất tả lo công việc hậu sự. Từng bức di ảnh của Vũ Ngọc Phượng được kết hoa trắng, đặt ngay ngắn ở dọc lối đi.

Các nghệ sĩ tiếc thương Vũ Ngọc Phượng ra đi ở tuổi 37

Những người bạn thân của Vũ Ngọc Phượng như Khả Ngân, Jun Vũ, Will cũng có mặt từ rất sớm. Khả Ngân cầm trên tay đóa hoa hướng dương, mắt đỏ hoen khi nhớ về người anh quá cố. Những kỷ niệm của cô với đạo diễn sinh năm 1985 được gói lại trong những bức hình đen trắng Khả Ngân chia sẻ trên trang cá nhân cùng lời nhắn: "Em thương anh, em nhớ anh".

Nhiều nghệ sĩ đáp chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội để tiễn đưa đạo diễn Vũ Ngọc Phượng.

Đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tiễn biệt Vũ Ngọc Phượng, Jun Vũ lặng lẽ ngồi khóc ở hàng ghế chờ ngoài sân. Cô kể Vũ Ngọc Phượng vốn sức khỏe yếu từ nhỏ. Thỉnh thoảng, anh bị ngất xỉu khi đang làm việc và phải nhập viện. Nhưng anh luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng bao giờ than vãn.

"Anh Phượng luôn cười vì không muốn bạn bè lo lắng cho mình. Anh cũng giấu bệnh tình. Hồi tháng 2, đáng lẽ anh làm phù rể trong lễ cưới của một người bạn chung của chúng tôi. Rồi anh gọi điện thông báo anh mệt nên không dự được. Tôi chỉ nghĩ anh bị ốm như những lần khác thôi, không ngờ anh đi rồi", nữ diễn viên nghẹn ngào.

Với Jun Vũ, Vũ Ngọc Phượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cô. Khi Jun Vũ còn là người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, cô được anh tin tưởng giao vai trong dự án điện ảnh 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy.

"Lúc ấy, cả ê-kíp chưa có lòng tin ở tôi. Nhưng anh Phượng lại khác. Anh trao cho tôi cơ hội và luôn ở bên cạnh động viên, góp ý. Nhờ có anh mới có tôi của ngày hôm nay. Khi tôi tham gia những phim khác, anh vẫn luôn theo dõi", cô tâm sự.

Ca sĩ Will bảo đối với các thành viên 365, Vũ Ngọc Phượng giống như một người bạn, người thân trong gia đình. Đạo diễn là người đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc của nhóm như Ác mộng, Anh sợ mất em, Oh My Love, Baby don’t cry...

Điều khiến Will buồn là đã không kịp gặp Vũ Ngọc Phượng trước khi anh qua đời. Nam ca sĩ nói: "Chúng tôi chuẩn bị bay ra Hà Nội thăm anh nhưng không ngờ nhận được tin anh mất vào ngày 8/3. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Hôm nay là ngày cuối chúng tôi được ở cạnh anh Phượng".

"Hai anh em từng sống chung một nhà trong khoảng 3-4 năm, ở cùng tầng. Sau này tách riêng ra, chúng tôi vẫn gắn bó. Anh ra đi là một mất mát lớn. Mong rằng mọi người hãy nhớ đến anh với hình ảnh một người lạc quan, vui tươi cùng những tác phẩm giá trị", Will nhớ về người đã khuất.

Hòa trong dòng người vào viếng Vũ Ngọc Phượng còn có rất nhiều đồng nghiệp - Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Mai Phương Thúy, Văn Mai Hương, MLee, Hoàng Ku, BTV Thu Hà, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, các nhà sản xuất phim. Thu Hà chơi thân với Vũ Ngọc Phượng từ thời tuổi teen, cùng sinh hoạt trong đội kịch, rồi làm MC của đài truyền hình.

Vũ Ngọc Phượng trong ký ức của Thu Hà là người luôn vui vẻ, nhiệt tình, đam mê nghề, sáng tạo và đầy yêu thương.

"Bằng tài năng, nhiệt huyết và sự cống hiến, anh đã đạt được những thành tựu khiến tôi nể phục. Nhớ lần gặp gần nhất, sau từng ấy bươn chải, từng ấy lăn lộn, anh vẫn giữ được lòng nhiệt tình, tâm hồn trong sáng, sự sáng tạo và háo hức với mọi điều trong cuộc sống. Và từ nay, anh sẽ giữ được tâm hồn tươi đẹp ấy mãi mãi", BTV Thu Hà chia sẻ.

Vũ Ngọc Phượng đã sống cuộc đời rực rỡ

Những ngày qua, Isaac có mặt ở Hà Nội để cùng gia đình Vũ Ngọc Phượng chuẩn bị tang lễ. Hôm nay, anh túc trực bên linh cữu người anh, người đồng nghiệp của mình.

Trong giờ phút truy điệu, Isaac thay mặt gia đình đọc điếu văn. Nam ca sĩ bật khóc nức nở, nhiều lần bị nghẹn lại, không thể đọc tiếp. Đạo diễn Quang Huy thỉnh thoảng vỗ vai, động viên Isaac. Người thân, bạn bè vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Isaac cho biết Vũ Ngọc Phượng mắc bệnh tim bẩm sinh, từng trải qua phẫu thuật, cơ thể yếu. Dù vậy, tinh thần anh lúc nào cũng mạnh mẽ.

Isaac và đạo diễn Quang Huy cùng gia đình Vũ Ngọc Phượng lo hậu sự.

"Chúng ta có mặt ở đây để tiễn biệt một người như đóa hoa hướng dương, luôn hướng đến mặt trời. Một con người với trái tim mang đầy thương tích nhưng luôn mạnh mẽ, nồng nàn, yêu thương. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã dành cả đời để cống hiến và lo nghĩ cho người khác. Tôi tin rằng rất nhiều người ở đây từng được anh chữa lành tổn thương bằng sự chân thành của anh. Ngày hôm nay, anh tạm biệt thế giới này khi vẫn còn bao dự định dang dở. Nhưng chắc chắn ở nơi nào đó khi nhìn lại, anh sẽ tự hào vì đã sống cuộc đời rực rỡ, cống hiến", Isaac xúc động nói lời tiễn biệt.

Sau cùng, giai điệu ca khúc Một ngày hay trăm năm cùng giọng hát của Văn Mai Hương nhẹ nhàng vang lên. Nhạc phim 100 ngày bên em (tác phẩm do Vũ Ngọc Phượng đạo diễn) đã thay những người ở lại vĩnh biệt anh.

Dù một ngày hay trăm năm. Dù gần kề hay xa xăm. Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào. Dù địa đàng hay nhân gian. Dù hình hài hay tro than. Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau. Chẳng phai màu!