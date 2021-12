Nước giải khát tăng cường vitamin C xuất xứ Thái Lan có mặt tại VN

Gây ấn tượng tại thị trường Việt Nam với kẹo ngậm the hương vị trái cây, thương hiệu Playmore ra mắt dòng sản phẩm nước giải khát bổ sung vitamin C Double C.

Nhịp sống hiện đại khiến người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe bản thân và gia đình. Thị trường thực phẩm, đồ uống bổ sung các loại khoáng chất, vitamin C tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, đi kèm sự tiện lợi đang là xu hướng tiêu dùng mới.

Được sản xuất hướng đến sức khỏe người tiêu dùng, Playmore Double C nhận được sự quan tâm từ nhiềukhách hàng khi vừa ra mắt. Không đơn thuần để giải khát, sản phẩm chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe.

Đại diện nhãn hàng Playmore chia sẻ: “Double C là giải pháp dinh dưỡng tối ưu dành cho những người tiêu dùng bận rộn. Sản phẩm giúp khách hàng rút ngắn thời gian pha chế, bổ sung vitamin C có lợi cho sức khỏe nhanh chóng và hiệu quả. Playmore Double C mang đến cảm giác sảng khoái, đã khát nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao cho người dùng”.

Playmore Double C được tạo ra hướng đến sức khỏe người dùng.

Playmore là thương hiệu nổi tiếng từ Thái Lan. Tại thị trường bánh kẹo Việt Nam, người tiêu dùng mà đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng sản phẩm kẹo the ngậm với nhiều hương vị trái cây hấp dẫn từ thương hiệu.

Playmore Double C là dòng sản phẩm mới của nhãn hàng có giá trị dinh dưỡng cao. Trong thời điểm dịch bệnh, nước giải khát này mang đến các tiêu chí như giải khát, hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch, bảo đảm sức khỏe cho người dùng.

Playmore Double C chứa đến 500 mg hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Theo nghiên cứu từ hãng, vitamin C góp phần tăng cường trao đổi chất, chống oxy hóa, củng cố hàng rào bảo vệ sức khỏe, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch. Vitamin C cũng được biết đến là hoạt chất có lợi cho làn da, tham gia vào quá trình tăng sinh collagen. Nhờ đó, làn da được bảo vệ trước tác hại của ánh nắng mặt trời, trở nên mịn màng, sáng khỏe.

Chai đựng sản phẩm có khả năng chống tia UV, đảm bảo chất lượng đến tay khách hàng.

Đại diện Playmore cho biết, nước giải khát Double C đã được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn FDA trước khi ra mắt. Quá trình sản xuất được tự động hóa, cho ra sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Đặc biệt, nắm rõ tính chất vitamin C sẽ bị oxy hoá khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, các nhà sản xuất đã thiết kế chai thuỷ tinh đựng sản phẩm theo dây chuyền công nghệ chống tia UV của Mỹ. Nhờ đó, vitamin C có trong sản phẩm sẽ giảm thiểu rủi ro oxy hóa, đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Playmore Double C được sản xuất với các hương vị trái cây phối trộn khác nhau gồm: Nho đỏ và nho trắng, chanh xanh và chanh vàng, cam và chanh vàng, cam và chanh dây. Sắp tới, nhãn hàng cho ra mắt hương vị dưa hấu, chỉ có ở thị trường Việt Nam, với vị ngọt thanh the mát đặc trưng. Đây là những phối trộn sáng tạo, độc đáo dựa trên sự am hiểu và nghiên cứu về vị giác của người châu Á từ Playmore. Với nhiều hương vị trái cây, sản phẩm hứa hẹn mang đến cảm giác đã khát tự nhiên, tốt cho sức khỏe cho người dùng.