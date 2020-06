Nước duy nhất ở Đông Nam Á nằm trên 2 châu lục khác nhau?

Câu 5: Indonesia có đường biên giới tiếp giáp quốc gia nào ở châu Đại Dương? Australia

New Zealand

Papua New Guinea

Cả 3 nước trên Indonesia có chung đường biên giới với quốc gia thuộc về châu Đại Dương là Papua New Guinea. Phần lãnh thổ tiếp giáp này đều nằm trên đảo New Guinea.