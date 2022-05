Nước đi mới của vũ trụ kinh dị ‘The Conjuring’

Hậu truyện “The Nun 2” thuộc vũ trụ The Conjuring đã được khởi động, với sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc. Phim đang trong giai đoạn tiền kỳ.

Hồi cuối tháng 4, đạo diễn James Wan từng thông báo trên Instagram cá nhân dự án hậu truyện cho phim kinh dị The Nun đã đi vào sản xuất. Bộ phim chào đón sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc ở cả trước và sau ống kính. Những ngày gần đây, sơ lược nội dung tác phẩm cũng được nhà sản xuất hé lộ.

Sự trở lại của ma sơ Valak

Màn tái xuất quan trọng nhất trong The Nun 2, theo tiết lộ của James Wan, diễn viên Bonnie Aarons trong vai ác quỷ ma sơ Valak. Aarons từng đảm nhận vai diễn này trong hai phần phim The Conjuring 2 (2016) và The Nun (2018).

Đảm nhận vai trò đạo diễn The Nun 2 là Michael Chaves. Nhà làm phim từng giữ vai trò chỉ đạo các bộ phim The Curse of La Llorona (2019) và The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). Cả hai bộ phim đều thuộc vũ trụ kinh dị The Conjuring do James Wan khai sinh.

Phát hành đầu mùa phim hè 2021, The Devil Made Me Do It là tác phẩm thứ ba thuộc chính truyện The Conjuring. Theo Box Office Mojo, phim thu hơn 200 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, góp phần hồi sinh nền điện ảnh thế giới sau đại dịch.

Về phần The Nun, tuy bộ phim của đạo diễn Corin Hardy thuộc nhóm tác phẩm có chất lượng thấp nhất vũ trụ ma ám, nó vẫn thu tới 365,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trên số vốn sản xuất chỉ 22 triệu USD . Dù không tạo ra chất lượng nghệ thuật đáng kể, The Nun là thương vụ "một vốn 16 lời" mà New Line Cinema và Warner Bros. không dễ gì bỏ qua.

Ảnh hậu trường The Conjuring 2 mới được James Wan chia sẻ trên Instagram cá nhân cùng thông tin dự án The Nun 2 đi vào sản xuất. Ảnh: Creepypuppet.

Hôm 29/4, James Wan viết trên trang cá nhân: “Chào mừng Michael và Bonnie Aarons tới Vũ trụ The Conjuring. Sau đây là một vài bức ảnh ghi lại cảnh Bonnie khiến tôi phát sốt phát rét trên phim trường The Conjuring 2”. Nhà làm phim đã chia sẻ nhiều bức ảnh hậu trường chụp mình và Aarons trong tạo hình Valak.

Chùm phim về nhân vật ác quỷ ma sơ là một trong số các ngoại truyện thuộc vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring. Phần phim đầu tiên ra mắt năm 2018, lấy bối cảnh Romania thập niên 1950 và xoay quanh linh mục Burke (Demián Bichir) cùng nữ tu Irene (Taissa Farmiga).

Hai người được phân công tới điều tra chuỗi tai nạn nhiều khả năng liên quan tới ma quỷ tại một nhà thờ nọ. Tại đây, họ đã chạm trán một thực thể ma quỷ tên Valak. Hắn hiện hữu trên trần thế trong hình dạng của một nữ tu hắc ám.

Vai nữ chính còn bỏ ngỏ

Trong The Nun, Taissa Farmiga - ngôi sao của loạt phim American Horror Story - đảm nhận vai nữ chính. Cô là em gái của Vera Farmiga, nữ diễn viên thủ vai Lorraine Warren trong chính truyện The Conjuring. Quan hệ huyết thống của hai diễn viên từng khiến người hâm mộ vũ trụ kinh dị đặt giả thuyết về mối liên hệ giữa nữ tu Irene và Lorraine.

Hồi tháng 3, trả lời phỏng vấn The Hollywood Reporter, Farmiga đã chia sẻ về việc đóng vai nữ tu Irene một lần nữa. Cô nói: “Đã có những cuộc thảo luận xoay quanh khả năng nhân vật của tôi được đưa trở lại. Nhưng tôi vẫn chưa được thấy kịch bản. Tôi chưa nghe tin tức gì rõ ràng hoặc chính thức đến từ bất cứ ai. Nhưng tôi rất sẵn sàng thủ vai nữ tu Irene một lần nữa. Cũng phải mấy năm rồi ấy chứ”.

Hồi đầu tháng 5, thông báo tuyển diễn viên cho The Nun 2 đã gián tiếp xác nhận sự trở lại của ngôi sao 28 tuổi. Ngày 3/5, Bloody Disgusting đã dẫn lại một phần thông báo tuyển diễn viên cho The Nun 2 đăng trên Cast It Talent. Nhà làm phim đang tìm kiếm gương mặt tiềm năng cho hai vai diễn quan trọng. Cùng với đó, một phần nội dung phim, vừa đủ để ứng viên nắm được bối cảnh và vai diễn, cũng được hé lộ.

Taissa Farmiga là nữ chính của The Nun. Cô nhiều khả năng trở lại trong The Nun 2. Ảnh: Warner Bros.

Giới thiệu sơ lược bộ phim viết: “Năm 1956, tại Pháp. Một linh mục bị sát hại. Một thế lực hắc ám đang lây lan. Đây là hậu truyện cho tựa phim ăn khách toàn cầu The Nun. Trong phim, nữ tu Irene sẽ một lần nữa đối đầu ác quỷ ma sơ Valak”.

Nhà sản xuất đang tìm kiếm gương mặt vào hai vai diễn Sophie và Antoinette. Trong đó, Sophie được giới thiệu là nữ chính của phim, đang ở độ tuổi lên 10 và là nữ sinh tại trường St. Mary tại Pháp. Sophie thường xuyên bị nhóm bạn xấu tính bắt nạt.

Cô bé trở thành bạn với Frenchie, một lao công trong trường. Frenchie dường như là đồng minh duy nhất của Sophie. Tưởng như Sophie đã có thể đương đầu với việc bị bắt nạt tại trường, nhưng cô bé lại bị những con quỷ kỳ bí ám vào người.

Vai đang tìm diễn viên còn lại là Antoinette, một trong những đứa con gái thuộc hội bắt nạt Sophie. Website này cũng thông báo ngày bấm máy dự kiến cho tác phẩm là Quý IV năm nay.