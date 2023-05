Nước đi của Sơn Tùng M-TP có sai lầm?

Sơn Tùng chưa tung MV cho "Making My Way". Nước đi này mạo hiểm bởi phần hình ảnh rất quan trọng trong việc thu hút khán giả quốc tế như tham vọng của anh.

Sơn Tùng được mong đợi trở lại với một ca khúc ấn tượng cùng MV hoành tráng, chất lượng. Tuy nhiên, tới hiện tại, anh chưa phát hành MV được kỳ vọng đó. Đương nhiên, chỉ với bản audio, Sơn Tùng vẫn đang chứng tỏ sức hút của một ca sĩ hàng đầu Vpop. Anh đang lập hàng loạt thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, với nhiều khán giả, việc chưa có MV vẫn là điều khá đáng tiếc.

Bởi nếu có một MV hoành tráng cùng điệu nhảy dễ viral cộng hưởng giai điệu bài hát, Making My Way có thể sẽ thành công hơn, đặc biệt khi qua dự án này, Sơn Tùng muốn hướng tới thị trường Âu Mỹ. Trong khi đó, Kpop đã có cách làm khác để "Mỹ tiến".

Sơn Tùng M-TP mạo hiểm

Making My Way đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm im ắng của Sơn Tùng. Ca khúc mang thông điệp tích cực về việc hướng tới tương lai, gạt bỏ những muộn phiền quá khứ, theo chia sẻ của ê-kíp Sơn Tùng.

Tuy nhiên, không có nghệ sĩ quốc tế nào hợp tác, cũng không có MV hoành tráng nào được tung ra như khán giả dự đoán. Sơn Tùng chỉ phát hành bản audio và video dạng visualizer. Sản phẩm đạt khoảng 9 triệu lượt xem, tính tới 8/5. Con số này thấp hơn nhiều các MV trước đó của Sơn Tùng. Nhưng điều này dễ hiểu, bởi sản phẩm là video visualizer chứ không phải MV như trước.

Đã có rất nhiều khán giả thắc mắc về hướng đi được cho là ngược lại số đông của Sơn Tùng.

Đáp lại, nam ca sĩ giải thích: "Tôi muốn lan tỏa những điều tích cực qua dự án lần này. Hãy nhắm mắt lắng nghe và tận hưởng để xem chúng ta có thể gắn kết qua các giai điệu nữa không. Trước đó, với Cơn mưa ngang qua, tôi không có MV và chỉ thực hiện ở căn phòng nhỏ, bộ đồ thu cũ kỹ. Nhưng khán giả vẫn yêu thích sản phẩm. Em của ngày hôm qua cũng vậy. Đến lúc này, tôi rất muốn thay đổi cách tôi mang âm nhạc đến với mọi người. MV cuối cùng cũng chỉ là màu sắc, hoa lá cành để làm nền và tôn vinh một bài hát".

Theo anh, MV chỉ là phụ họa và điều quan trọng hơn cả chính là chất lượng bài hát. Nếu ca khúc không đủ hấp dẫn thì phần hình ảnh được đầu tư tiền tỷ cũng không thể cứu vãn thành tích của bài hát. Và với những gì Sơn Tùng chia sẻ, nam ca sĩ dường như đang rất tự tin vào chất lượng bài hát. Do đó, đến hiện tại, anh thậm chí chưa xác nhận thời điểm MV này ra mắt.

Sơn Tùng chỉ tung bản audio cho Making My Way. Ảnh: NVCC.

Cách làm của Sơn Tùng trong lần trở lại này không hẳn vô lý. Bởi đúng như Sơn Tùng nói, điều quan trọng nhất và cốt lõi trong âm nhạc vẫn là giai điệu chứ không phải MV. Chưa kể, các bảng xếp âm nhạc Âu Mỹ, đặc biệt “thước đo” quan trọng nhất là Billboard Hot 100, cũng xếp hạng dựa trên lượt nghe, tải nhạc số và lần phát trên sóng radio. Tức, bản audio là quan trọng nhất.

Lần này, Sơn Tùng cũng tập trung quảng bá sản phẩm trên các nền tảng âm nhạc quốc tế hơn cả.

Tuy nhiên, Sơn Tùng và bất cứ nghệ sĩ châu Á nào có lẽ cũng khó tiến vào Billboard Hot 100 nếu chưa có lượng fan quốc tế đủ lớn. Lại càng khó khăn khi Vpop vẫn rất nhỏ bé trên bản đồ âm nhạc thế giới - điều mà chính Sơn Tùng thừa nhận.

Trong khi đó, nhìn vào hành trình Mỹ tiến dài gần 2 thập niên của nghệ sĩ Kpop, vai trò của hình ảnh, vũ đạo và MV chưa bao giờ mờ nhạt. Thậm chí, MV và vũ đạo đẹp chính là một trong những lý do quan trọng để Kpop có được vị thế hiện nay ở Âu Mỹ.

Tầm quan trọng của MV từ thành công "Mỹ tiến" của Kpop

Khi BTS nổi tiếng và trở thành nhóm nhạc hàng đầu thế giới như hiện giờ, rất nhiều khán giả đặt câu hỏi tại sao họ thành công và họ đã phát triển như thế nào. Và hầu hết trang báo, chuyên gia đều nhận định thành công của BTS đến từ tài năng xuất sắc, tinh thần làm việc nhóm hòa quyện, âm nhạc mang thông điệp tích cực, gần gũi giới trẻ nhưng vẫn có chiều sâu xã hội và phần hình ảnh thực sự ấn tượng.

Theo Gulf News, một tiết mục của Kpop nói chung và BTS nói riêng có công thức riêng biệt để tạo ra nhiều kỳ tích. Các thành phần chính gồm đoạn hook hấp dẫn, kết hợp bước nhảy đặc trưng được gói gọn trong một video cuốn hút. Với công thức này, họ tạo ra một gói sản phẩm độc đáo có thể đáp ứng nhu cầu của công chúng, giúp BTS chiếm được cảm tình của nhiều người.

Việc các tài khoản mạng làm video reaction MV của BTS càng giúp nhóm nổi tiếng. Ảnh: Big Hit Music.

Tương tự, BBC cũng chỉ ra vũ đạo, hình ảnh chính là một trong những lý do quan trọng để BTS nổi tiếng.

Tờ BBC viết: “Chẳng ích gì khi bạn có những bài hát tuyệt vời nhưng lại không thể bán chúng cho thế giới - và BTS đã biến điều này thành một tác phẩm nghệ thuật với những điệu nhảy uyển chuyển và video âm nhạc ấn tượng. Họ đã thu hút được nhóm người hâm mộ trung thành - những người ngày càng yêu thích âm nhạc của họ hơn”.

Biên đạo của ban nhạc giải thích với BBC: "Video ca nhạc dường như là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thông điệp của nghệ sĩ có thể được truyền tải hiệu quả hơn". Bởi thế, để hoàn thiện màn trình diễn của mình, BTS đã luyện tập hàng giờ liền. Đối với buổi biểu diễn trong thời gian mới ra mắt, họ làm việc liên tục từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày.

Cũng nhờ phần vũ đạo và hình ảnh luôn chỉn chu, được đầu tư, BTS thu hút lượt xem lớn cùng hàng trăm nghìn video cover hay video reaction. Khi chưa chính thức Mỹ tiến, chính những video reaction MV từ hàng trăm, hàng nghìn tài khoản khác nhau ở khắp nơi trên thế giới giúp BTS ngày càng phổ biến trên Internet toàn cầu, để từ đó thu hút lượng fan lớn. Video reaction là dạng video ghi lại phản ứng, nhận xét của khán giả khi theo dõi một MV hoặc sân khấu nào đó. Kiểu video này giúp ích rất lớn cho sự nổi tiếng của BTS nói riêng và Kpop nói chung.

Gangnam Style - hiện tượng toàn cầu được rapper Hàn Quốc PSY phát hành năm 2012 - càng cho thấy tầm quan trọng của một video ca nhạc. Trước khi leo lên thứ hạng cao trên Billboard Hot 100, yếu tố chính để Gangnam Style được cả thế giới biết tới chính là phần video hài hước và điệu nhảy ngựa độc đáo.

“Video ca nhạc điên rồ của nó với điệu nhảy cưỡi ngựa đã trở thành thương hiệu. MV chế nhạo lối sống xa hoa, giàu có của Gangnam, Seoul và chỉ trong vài tuần đã lan rộng ra toàn cầu”, tờ Economic Times nhận định về Gangnam Style.

“Gangnam Style là ví dụ điển hình cho thấy một video có thể tạo ra sự quan tâm từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới” - Michelle Cho, trợ lý giáo sư tại Đại học Toronto, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nhận định.

Sau khi nổi tiếng nhờ phần MV hài hước và vũ đạo ngựa, bản audio của Gangnam Style mới dần tiến vào các bảng xếp hạng Âu Mỹ.

Nobody hay Sorry Sorry - hai hiện tượng toàn cầu của Kpop do nhóm nhạc Wonder Girls và Super Junior thể hiện - cũng thành công một phần nhờ vào vũ đạo. Thời gian đó, vũ đạo lắc tay từ chối của Nobody và động tác xin lỗi của Sorry Sorry trở thành cơn sốt trên toàn cầu. Cũng bởi thế, đến hiện tại, ngay cả khi có được thành công nhất định ở Mỹ, các nghệ sĩ Hàn Quốc vẫn đầu tư cho MV và vũ đạo.

Tất nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn Fifty Fifty. Vốn là nhóm nhạc không được biết đến của công ty mới thành lập tại Hàn Quốc, Fifty Fifty dần tiến vào Billboard Hot 100 trong sự ngỡ ngàng của chính khán giả quê nhà. Sự nổi tiếng bất ngờ của Fifty Fifty hoàn toàn đến từ giai điệu bắt tai của bài hát Cupid. Nó đã được sử dụng làm nhạc nền cho hàng triệu video trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Fifty Fifty liệu có thể tỏa sáng nếu Kpop vẫn còn mờ nhạt như dấu ấn của Vpop hiện tại trên thị trường âm nhạc thế giới. Fifty Fifty có được “quả ngọt” nhờ chọn nhạc hợp gu khán giả quốc tế, nhưng không thể phủ nhận tiếng tăm của Kpop giúp họ tiếp cận công chúng toàn cầu dễ dàng hơn.

Sơn Tùng có thể sẽ phát hành MV của Making My Way trong thời gian tới. Tuy nhiên, liệu anh có đang quá tự tin vào sức nóng của ca khúc. Đến lúc MV ra mắt, liệu ca khúc còn giữ được mức nhiệt đủ lớn để khán giả tiếp tục thưởng thức video. Chưa kể, Making My Way đang vướng nghi vấn đạo nhạc nước ngoài và phát âm tiếng Anh lẫn chất giọng của Sơn Tùng cũng không được đánh giá cao.

Khi không có sự hỗ trợ từ hình ảnh, vũ đạo, một bài hát phải thực sự hấp dẫn, bắt tai mới hy vọng tạo ra kỳ tích. Đây có thể xem như bước đi rất liều lĩnh và Sơn Tùng đang đặt cược vào giai điệu trong lần Mỹ tiến này.