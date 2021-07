Nước cờ của Doja Cat sau 3 đề cử Grammy

Album mới "Planet Her" của Doja Cat được ví như bữa tiệc thịnh soạn về âm nhạc. Đây là nước đi thận trọng, "cân đo đong đếm" kỹ càng của cô sau khi nhận tới 3 đề cử Grammy.

Chính thức ra mắt từ năm 2018 với album đầu tay Amala, tăng tốc ấn tượng với Hot Pink trong năm 2019 và mới đây là Planet Her được đánh giá là một trong những album xuất sắc năm 2021, cái tên Doja Cat đã thực sự có chỗ đứng vững chắc trong trái tim người yêu âm nhạc.

Doja Cat có chỗ đứng vững chắc ở thị trường âm nhạc chỉ sau 3 năm "chào sân" showbiz.

Bước đi thận trọng sau đề cử Grammy

Tháng 9/2020, trong một bài phỏng vấn, Doja Cat đã rào trước rằng album thứ 3 của cô đã sẵn sàng lên kệ. Nhưng trong thời gian cuối 2020 và đầu năm 2021, vẫn không có dấu hiệu nào của sự trở lại “đã sẵn sàng” như thông báo trên.

Thay vào đó, Doja tham gia với vai trò khách mời trong các bản thu khác như Motive của Ariana Grande, Best Friend của Saweetie và 34+35 Remix của Ariana Grande cùng Megan Thee Stallion.

Tới tháng 3, Doja lại đưa lời xác nhận hoàn toàn khác về album mới, đó là “chỉ gần xong”. Có ý kiến cho rằng Doja Cat thay đổi ý định vì phải cẩn trọng với sự trở lại của mình sau thành công vang dội từ các sản phẩm âm nhạc trước đó, đặc biệt bản hit Say So.

Planet Her là album hoàn chỉnh và trọn vẹn từ bài đầu cho tới bài cuối với những ca khúc phát huy được toàn bộ thế mạnh của Doja Cat: hát, rap, sáng tác. Cô được biết đến là nghệ sĩ có khả năng biến đổi rất uyển chuyển giữa các thể loại âm nhạc, kết hợp khéo léo các giai đoạn - thời kỳ âm nhạc khác nhau... trong các sản phẩm của mình.

Album mới của Doja Cat được ví như bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Âm nhạc của Planet Her không mặc định dành cho đối tượng cụ thể. Thay vào đó, album như bữa đại tiệc của Doja Cat mang tới cho những người yêu nhạc dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1995 cũng chứng tỏ được sự trưởng thành vượt bậc với album nhạc thứ ba trong sự nghiệp của mình.

Dĩ nhiên, năm 2021 có thể ý nghĩa hơn với Doja Cat nếu cô được vinh danh tại Grammy nhưng rất tiếc là tên của cô không được xướng lên dù được đề cử tại 3 hạng mục, trong đó có Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc).

Những khách mời đắt giá trong album

Đĩa đơn đầu tiên từ album mới là Kiss Me More song ca cùng SZA đã được ra mắt từ tháng 4, và cho tới giờ ca khúc vẫn được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt.

Một ca khúc mang giai điệu vui tươi, với đoạn mở đầu điệp khúc “mượn” từ bản hit Physical của Olivia Newton John từng làm mưa làm gió những năm 1980, trụ vững trong top 10 của bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Là ca khúc nói lên (rất to và dõng dạc) những điều thầm kín của một cô gái muốn được người yêu hôn, Kiss Me More hấp dẫn người nghe bởi sự pha trộn khéo léo của pop, rap trên âm hưởng disco đậm chất retro.

Và cũng không thể không nhắc đến sự phối hợp ăn ý giữa chất giọng đặc biệt của Doja Cat và SZA, hai nữ nghệ sĩ đều được lòng các nhà phê bình âm nhạc.

Need To Know ra mắt hồi tháng 6 là với danh nghĩa đĩa đơn quảng bá (promotional single) cho album Planet Her với những hình ảnh phần nào hé lộ về “key visual” của album sắp phát hành.

Giọng ca sinh năm 1995 mời nhiều tên tuổi góp giọng trong album Planet Her.

Dĩ nhiên, thứ hạng của Need To Know cũng không phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu, nhưng ca khúc cũng được xuất hiện trong top 40 bảng xếp hạng tại các nước Mỹ, Australia, Ireland, Anh.

Cùng ngày ra mắt album Planet Her là You Right - đĩa đơn chính thức thứ hai - có sự tham gia góp giọng của The Weeknd, nghệ sĩ đã bị Grammy ghẻ lạnh, thờ ơ với những cống hiến và nỗ lực của anh trong album After Hours. Đây không phải lần đầu Doja và The Weeknd hợp tác. Cô từng song ca cùng The Weeknd trong bản remix của In Your Eyes.

You Right là ca khúc nói về cô nàng trót đem lòng yêu một anh chàng khác mặc dù đã có người yêu, rất tréo ngoe nhưng rõ ràng đây vẫn luôn là ý tưởng ăn khách. You Right vừa phát huy được thế mạnh vocal lẫn rap (trong bản Extended) của Doja Cat, sự xuất hiện của The Weeknd đồng thời mang đến những gia vị mới lạ giúp cho ca khúc “tròn vị” hơn.

Một vị khách mời đắt giá khác xuất hiện trong album Planet Her là Ariana Grande trong ca khúc I Don’t Do Drugs. Giai điệu của ca khúc mềm mại và nữ tính với những âm thanh quyến rũ và tiếng bass chắc nịch, làm nền cho giọng hát của Doja Cat và Ariana Grande thỏa sức bay bổng trên những quãng rộng. Các nhà phê bình cũng không tiếc lời khen ngợi khi gọi đây là “một bản ballad pop-rap hoàn hảo”.

Planet Her là thế giới âm nhạc đậm tính nữ của Doja Cat, với những thông điệp nữ quyền mà không bị lên gân, gắng gượng. Với những ai đã là fan của Doja Cat, chắc chắn đã hài lòng với sản phẩm âm nhạc lần này.