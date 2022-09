Nước chảy như thác ở Sa Pa sau mưa lớn

Trận mưa lớn tại Sa Pa chiều 20/9 khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, có nơi ghi nhận hiện tượng nước chảy xuống như thác. Mưa dông được dự báo tiếp diễn 3 ngày tới ở Bắc Bộ.

Chiều 20/9, mưa lớn xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Lúc 15h, mưa trút xuống các quận, huyện nội thành kèm theo gió lớn, quật đổ một số cây xanh.

Tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều đã khiến nhiều tuyến đường thuộc trung tâm bị ngập cục bộ, bao gồm đường Điện Biên Phủ, đường Thạch Sơn, Xuân Viên... Nơi trũng nhất bị ngập 0,3-0,5 m, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển.

Nhiều tuyến đường ở Sa Pa ngập sau trận mưa lớn chiều 20/9. Ảnh: Lào Cai Online.

Tại tuyến đường lên bản Cát Cát, hình ảnh người dân ghi lại cho thấy nước chảy xuống từ vách núi như thác nước. Lúc này, một người dân đi xe máy vẫn cố gắng di chuyển qua dòng nước lũ nhưng sau đó xe bị đổ, những người xung quanh phải ra hỗ trợ.

Tính đến tối cùng ngày, nước đã rút ở nhiều tuyến đường thuộc thị xã Sa Pa. Dù vậy, người dân được cảnh báo tiếp tục đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét xảy ra ở khu vực miền núi khi mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong 3 ngày tới.

Nước lũ tràn xuống ở đoạn đường thuộc bản Cát Cát. Ảnh: Lào Cai Online.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 20/9, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa 20-40 mm/ngày, có nơi trên 70 mm. Riêng khu vực ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to lên tới 70-150 mm, một số khu vực trên 200 mm.

Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến ngày 23-24/9 và có thể lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 20/9 đến ngày 22/9, mưa to và dông với lượng mưa 70-150 mm/ngày, có nơi trên 200 mm. Với lượng mưa tương đối lớn, chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ tại thủ đô.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt kể từ ngày 21/9. Nền nhiệt những ngày tới dao động 25-31 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với trước đó. Từ nay đến ngày 24/9, thời tiết thủ đô duy trì trạng thái mưa dông, âm u và mát mẻ.

Cùng lúc, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo có mưa rào kèm dông trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.