Núi lở giật sập nhà, hai người ở Phú Yên bị thương

Mưa lớn kéo dài ở Phú Yên gây chia cắt nhiều khu dân cư. Lở núi đã giật sập một nhà dân tại đây khiến hai người bị thương.

Chiều 13/11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết mưa lớn kéo dài gây lở núi, sập ngôi nhà bà Đào Thị Tuyết ở thôn Cần Lương, xã An Dân.

Núi lở làm sập tường nhà sáng cùng ngày khiến bà Tuyết và ông Lê Đào Long Nhật phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Khoa, địa phương hiện có 11 khu dân cư nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở núi ở các xã: An Lĩnh, An Mỹ, An Hiệp, An Ninh Đông, An Dân và thị trấn Chí Thạnh… Huyện Tuy An đã cắm biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân chủ động phòng, tránh sạt lở núi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn gây lở núi giật sập nhà bà Đào Thị Tuyết, ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) khiến hai người bị thương. Ảnh: H.T.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, từ 19h ngày 12/11 đến 9h ngày 13/11, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa đo được tại các trạm từ 100 mm (Phú Xuân, Đồng Xuân) đến hơn 198 mm (Xuân Bình, thị xã Sông Cầu)...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn. Các sông suối trong tỉnh xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông đạt mức báo động 1-2, riêng sông Kỳ Lộ vượt trên báo động 2.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, những khu vực thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt, lũ quét, nguy cơ sạt lở đất; chủ động phương án di dời sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Xã An Dân, huyện Tuy An(Phú Yên), nơi núi lở giật sập nhà khiến hai người dân bị thương. Ảnh: Google Maps.