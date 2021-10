Núi lở gây nguy hiểm cho hàng nghìn người dân ở Quảng Ngãi, Bình Định

Mưa lớn kéo dài làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi, gây nguy hiểm cho hàng nghìn người dân ở Quảng Ngãi, Bình Định.

Ngày 28/10, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu huyện An Lão khẩn cấp rà soát, lập phương án sơ tán 197 hộ dân với gần 800 nhân khẩu ở thôn Trà Cong, xã An Hòa sống trong khu vực núi lở nguy hiểm. Thực tế, khu vực này có một số tảng đá rơi xuống uy hiếp các khu dân cư bên dưới chân núi.

Tuyến đường từ đèo Eo Chim vào trung tâm xã Trà Nham, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Ảnh: Minh Hoàng.

"Trước mắt, huyện An Lão sơ tán dân đến nơi an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản. Về lâu dài Thường trực Tỉnh ủy sẽ cho chủ trương di dời các hộ dân sống sát núi đến khu tái định cư an toàn hơn", ông Dũng nói.

Trước đó, sáng 25/10, núi Bà Hỏa sạt lở cuốn theo đất, đá đổ ập xuống tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cửa ngõ ra vào TP Quy Nhơn (Bình Định) khiến ba người bị thương.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho hay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực nút giao thông ngã 5 Đống Đa, gần núi Bà Hỏa.

"Chúng tôi đã mời các đơn vị chuyên môn khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đá ở núi Bà Hỏa để có phương án đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ tính mạng cho người dân thời gian tới", ông Nam nói.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài suốt cả tuần qua làm sạt lở hàng chục điểm gây ách tắc giao thông, cô lập hàng nghìn người dân ở huyện vùng cao Trà Bồng. Tại Km4+700 trên tuyến đường từ đèo Eo Chim vào trung tâm xã Trà Nham, huyện Trà Bồng bị sạt trượt rộng hơn 50 m.

Núi lở làm đứt đường ở khu vực này gây cô lập hơn 2.200 người dân ở ba thôn: Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà, huyện Trà Bồng).

Núi lở khắp nơi khiến người dân ở huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) đi lại khó khăn, đối mặt với nhiều nguy hiểm. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, cho hay suốt hai ngày qua, địa phương đã huy động các phương tiện xe đào, xe múc để dọn bùn đất tại các điểm núi lở.

Lực lượng dân quân, thanh niên cùng người dân chặt lồ ô, bạt núi mở đường tạo điều kiện cho người dân đi lại tạm thời, đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong trường hợp cấp cứu.

"Riêng những điểm sạt lở lớn, chúng tôi lập phương án lâu dài để sữa chữa, đầu tư, nâng cấp để đảm bảo người dân đi lại an toàn", ông Sương cho biết thêm.