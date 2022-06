Nudiustertian nghĩa là gì?

Nudiustertian là một tính từ hiếm, được sử dụng từ thế kỷ 17.

Nudiustertian /n(j)ʊdi.əsˈtɜʃɪən/ (tính từ): Ngày hôm trước, hôm kia.

Định nghĩa:

Collins English Dictionary định nghĩa nudiustertian là ngày trước ngày hôm qua. Theo Oxford English Dictionary, nudiustertian là một tính từ hiếm, mang ý nghĩa "liên quan ngày hôm trước".

Nudiustertian lần đầu được sử dụng từ năm 1647 trong cuốn The Simple Cobler of Aggawam in America của giáo sĩ Nathaniel Ward. Nudiustertian bắt nguồn từ ngôn ngữ Latin. Cụ thể, nudiustertian xuất phát từ "nudius tertius" trong cụm "nunc die tertius est", nghĩa là "now is the third day" (tạm dịch: Hiện tại là ngày thứ ba).

Ứng dụng của từ nudiustertian trong tiếng Anh:

- Since nudiustertian day, she has been procrastinating; she should have done the work on that day.

Dịch: Cô ấy bắt đầu trì hoãn vào ngày hôm trước, đáng ra cô ấy phải hoàn thành công việc trong hôm đó.

- The little child is woebegone as she cannot find her doll since the nudiustertian day.

Dịch: Đứa trẻ rất buồn vì không thể tìm thấy con búp bê kể từ ngày hôm trước.