Nữ võ sĩ 3 lần vô địch wushu thế giới đóng phim ‘Shang-Chi’

Helen (Jade Xu đóng), một trong các thành viên của nhóm Góa phụ, đã xuất hiện chớp nhoáng trong cảnh phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Theo BGR, để kết nối Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ê-kíp sản xuất đã cài cắm nhân vật từ nhiều thương hiệu siêu anh hùng khác vào bộ phim. Sau Wong (Benedict Wong) của Doctor Strange (2016) và Abomination từ The Incredible Hulk (2008), khán giả tinh mắt tiếp tục phát hiện sự góp mặt của Helen - một Góa phụ của Black Widow (2021).

Ở hồi thứ nhất của phim, Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) cùng Katy (Awkwafina) tới Macau tìm kiếm người em gái bấy lâu bặt vô âm tín. Tại đây, hai người đã đi vào một sàn đấu chui nơi quái nhân khắp thế giới kéo đến đánh võ kiếm tiền.

Khi Shang-Chi và Katy bước ngang qua dãy phòng đấu “hạng xoàng”, họ chứng kiến trận so tài giữa một gã vai u thịt bắp có cơ thể phát sáng và người phụ nữ tên Helen. Nhân vật này do Jade Xu, nữ võ sĩ ba lần giành ngôi quán quân giải vô địch wushu thế giới (WWC), thủ vai.

Cảnh chiến đấu của Helen trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Marvel Studios.

Nhân vật Helen của Jade Xu xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Black Widow. Cô là một trong những góa phụ đã được Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) trả tự do vào cuối phim. Trận chiến trong Shang-Chi đánh dấu lần trở lại của nhân vật kể từ Black Widow.

Sau khi Natasha hy sinh cuối Avengers: Endgame (2019), trong tương lai, khán giả yêu thích MCU sẽ chứng kiến màn tái xuất của Yelena Belova (Florence Pugh) - em gái cô - trong TV series Hawkeye. Hawkeye dự kiến ra mắt vào tháng 11 trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+.