Nữ VĐV marathon cho con 9 tuổi chạy theo 35 km đường núi Mộc Châu

Sự việc diễn ra tại giải chạy Vietnam Trail Marathon (VTM) được tổ chức hôm 24/4 tại Mộc Châu (Sơn La).

Nữ VĐV P.N tham dự ở cự ly 42 km và quyết định đưa con trai Q.V (9 tuổi) không có bib và cũng không đăng ký chạy theo cùng, dù điều này vi phạm luật của giải.

Nữ VĐV này lý giải sự việc trong bài đăng trên nhóm Cộng đồng chạy bộ (R4S) trên mạng xã hội, con trai chị ốm yếu và bị nhiều bệnh từ bé, nhưng sau khi được rèn luyện thể lực từ việc leo 10 ngọn núi cao tại Việt Nam, chạy bộ, sút bóng giữa trời nắng nóng, thể lực và sức đề kháng của cháu tăng rõ rệt và không bị ốm trong nhiều năm.

Giải Vietnam Trail Marathon Mộc Châu 2021 diễn ra trong bối cảnh trời nắng 36-38 độ C. Ảnh: VTM.

Khi tham dự giải Vietnam Trail Marathon, chị P.N nhận thấy cung đường của giải này dễ hơn nhiều so với các cung đường trekking chị cùng con trai từng đi, nên quyết định cho cháu đi cùng. Theo chị P.N, ban đầu chị chỉ định cho cháu đi cùng 10 km, và sẵn sàng thuê xe đi về khách sạn nếu con cảm thấy mệt, chấp nhận không hoàn thành cuộc thi (DNF - Did not Finish).

Tuy nhiên, sau khi đi cùng mẹ 10 km, cháu Q.V xin mẹ cho đi tiếp và chị đồng ý. Sau khi đi suốt 35 km đường núi tại Mộc Châu từ 7h đến 18h15 trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cháu Q.V gặp chấn thương chân và bố cháu phải đi xe máy đến đón về khách sạn. Chị P.N chia sẻ khi con trai biết mẹ không thể về đích trước thời gian quy định (cut off time) vì đi cùng mình, cháu Q.V đã buồn và xin lỗi.

Dù đã qua mốc thời gian quy định, chị P.N vẫn hoàn thành nốt quãng đường 42 km và nhận huy chương từ ban tổ chức.

Sự việc này nhận những ý kiến trái chiều trong cộng đồng chạy bộ. Nhiều người ngưỡng mộ tinh thần của hai mẹ con, song cũng không ít bên chỉ trích chị làm trái với luật của ban tổ chức khi đưa con không đủ tuổi thi đấu và nhận huy chương dù quá thời gian.

"Tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức vì tôi đã cho con đi vào đường chạy gây nên sự hiểu nhầm đáng tiếc về các nguyên tắc của ban tổ chức", chị P.N viết.

Bài viết của chị P.N sau đó bị người đứng đầu Cộng đồng chạy bộ (R4S) xóa bởi không muốn cổ xúy cho hoạt động thi chạy trái luật lệ.

Chia sẻ với Zing, ông Quân, phó ban tổ chức giải VTM, cho biết: "Sau khi được phản ánh, ban tổ chức mới biết được sự việc này vì theo quy chế, trẻ em dưới 18 tuổi không được phép dự thi ở cự ly 42 km. Chúng tôi có kiểm tra lại để tìm hiểu vì sao lại để lọt trường hợp cậu bé và nhận được phản hồi rằng ở các CP (check point - PV) người nhà của VĐV cũng xuất hiện để hỗ trợ và khó nắm bắt được cậu bé chạy theo mẹ, vì cậu bé không có trang thiết bị thi đấu như VĐV".

Cung đường chạy của VTM bao gồm cả đường rừng và được đánh giá là một trong những đường chạy khá khó tại Việt Nam. Ảnh: VTM.

Nói về việc nữ VĐV về đích sau thời gian quy định nhưng vẫn nhận được huy chương, ông Quân cho biết: "Hiện tại trên hệ thống, vận động viên này đang được đánh dấu DNF, tức không hoàn thành cuộc đua. Số VĐV về đến CP6, chỉ còn gần 10 km nữa là hoàn thành cuộc đua, sau thời gian quy định rất nhiều. Khi ấy họ cũng tha thiết với ban tổ chức rằng hãy nới lỏng COT để họ có thể hoàn thành cuộc đua.

"Ban tổ chức cũng ghi nhận sự nỗ lực cực kỳ lớn của nhóm VĐV này và tặng họ kỷ niệm chương để động viên và làm kỷ niệm, nhưng thực sự trên hệ thống, các VĐV này vẫn bị đánh dấu là không hoàn thành cuộc đua và bị loại", ông Quân cho biết.