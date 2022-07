Với khối tài sản 1,4 tỷ USD ở tuổi 34, Rihanna trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ.

Theo cập nhật của Forbes tính đến ngày 5/7, Rihanna sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD - giảm 300 triệu USD so với thời điểm được công bố là tỷ phú hồi tháng 8/2021. Dẫu vậy, cô vẫn là một trong những phụ nữ giàu nhất.

Đây là năm thứ ba liên tiếp giọng ca Diamonds lọt vào danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ. Cô xếp hạng 21 chung cuộc nhưng là tỷ phú duy nhất dưới tuổi 40. CNBC cho biết Rihanna giàu lên nhờ cát-xê âm nhạc, lợi nhuận từ ba thương hiệu thời trang và làm đẹp Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage X Fenty.

Bên cạnh đó, ngôi sao gốc Barbados xếp thứ 1.729 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022. Ở lĩnh vực giải trí, cô thua Oprah Winfrey ( 2,6 tỷ USD ).

Rihanna là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Ảnh: CNN.

Hồi tháng 3, Bloomberg đưa tin hãng nội y Savage X Fenty của Rihanna đang làm việc với cố vấn tài chính để tiến hành IPO (chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng). Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thương vụ có thể đạt 3 tỷ USD . Trong công ty này, Rihanna sở hữu 30% cổ phần.

Còn đối với Fenty Beauty, nữ ca sĩ liên doanh với tập đoàn xa xỉ LVMH theo tỷ lệ 50-50, tức mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần. Ra mắt từ năm 2017, thương hiệu mỹ phẩm đã sớm thành công khi trong năm kinh doanh đầu tiên đã mang về hơn 550 triệu USD .

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Rihanna cho biết cô không quan tâm danh hiệu, thành tích, cũng chưa bao giờ có kế hoạch trở thành tỷ phú.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đạt được các mốc quan trọng về tài chính vẫn không ngăn cản tôi làm việc".

Rihanna sinh năm 1988 ở Barbados, là siêu sao nhạc RnB với hàng loạt bản hit đứng đầu bảng xếp hạng như Umbrella, Only Girl (In the World), Work... Cô đồng thời là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, thắng 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ và 12 giải Âm nhạc Billboard.

Nhưng kể từ Anti (2016), Rihanna không ra bất kỳ album nào và hoàn toàn vắng bóng trên bản đồ âm nhạc. Cô chuyển sang kinh doanh, xây dựng đế chế thời trang và làm đẹp.