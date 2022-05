Nữ triệu phú kiện nhà sản xuất show về giới siêu giàu châu Á

Kelly Mi Li, nữ doanh nhân người Mỹ gốc Trung, khẳng định ý tưởng ban đầu về show là của cô và phía nhà sản xuất của Bling Empire đã vi phạm hợp đồng.

Trong đơn kiện lên tòa án thành phố Los Angeles (Mỹ), Kelly Mi Li, ngôi sao của loạt show về giới siêu giàu châu Á Bling Empire, cho biết cô là người nảy ra ý tưởng cho show thực tế đang hot nhưng không được công nhận và trả thù lao đúng theo hợp đồng, theo Cosmopolitan.

Theo đó, Kelly Mi Li bàn bạc việc xây dựng một chương trình về cuộc sống của tầng lớp siêu giàu gốc Á ở Mỹ với Jeff Jenkins vào đầu năm 2018. Jenkins là nhà sản xuất đứng sau các chương trình nổi tiếng như Keeping Up With The Kardashians, The Simple Life.

Kelly Mi Li khẳng định mình là "cha đẻ" của Bling Empire. Ảnh: People.

Kelly Mi Li khẳng định mình và Jenkins đã làm việc cùng nhau trong nhiều tháng để tìm bên phát sóng mua lại chương trình.

"Jenkins đã lấy, khai thác ý tưởng của Li, đồng thời ký kết các thỏa thuận, với quyền lợi của Li là cô ấy sẽ có tên trong danh sách nhà sản xuất của show và được hưởng thêm phần thù lao cho vị trí này, bên cạnh việc là một trong các nhân vật chính lên sóng", trích đơn kiện.

Trên thực tế, tên của nữ doanh nhân xuất hiện trong phần credit ở cuối mỗi tập của Bling Empire.

Tuy nhiên, Kelly tuyên bố các điều khoản khác liên quan đến thù lao, tiền hoa hồng không được phía Jenkins và công ty sản xuất của người này làm theo đúng với điều khoản ban đầu.

Kelly Mi Li được biết đến là người giàu tự thân trong số các rich kid sinh ra đã ngậm thìa vàng khác xuất hiện trong chương trình. Ảnh: @kellymili.

Kelly và Jenkins được cho là đã ký hợp đồng kéo dài một năm với nhau vào năm 2018, với điều kiện là hợp đồng sẽ được gia hạn, nếu Jenkins tìm được người mua lại Bling Empire để phát sóng.

Jenkins đã đàm phán thành công với bên mua trước khi hợp đồng này hết hạn. Vì vậy, Kelly cáo buộc phía Jenkins vi phạm hợp đồng.

Số tiền bồi thường mà nữ triệu phú yêu cầu trong đơn kiện không được tiết lộ. Các bên liên quan cũng từ chối bình luận thêm.

Kelly Mi Li (36 tuổi) là nữ doanh nhân người Mỹ gốc Trung. Ước tính khối tài sản của cô rơi vào khoảng 1- 5 triệu USD .

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ nhà hàng, cô bắt đầu gia nhập giới siêu giàu khi chuyển sang đầu tư công nghệ. Theo SMCP, cô là nữ triệu phú đầu tiên thành công trong việc thành lập vườn ươm công nghệ tại Los Angeles năm 2012.

Trong các rich kid góp mặt trong show thực tế, Kelly được xem là người giàu tự thân, không nhờ vào khoản thừa kế từ cha mẹ như những người bạn khác.

Ngày 13/5, chương trình thực tế Bling Empire (Đế chế Phô trương) trở lại, tiếp tục thỏa mãn sự tò mò của công chúng về giới siêu giàu châu Á. Theo lời giới thiệu từ đầu của nhà sản xuất, khán giả sẽ được chứng kiến cách những “crazy rich Asian” (người châu Á siêu giàu) đời thực tiêu xài tiền bạc, thời gian và "vận may điên rồ" của họ.