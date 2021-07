Nữ tin tặc của ‘Fast & Furious’ có phim riêng

Nhân vật Cipher (Charlize Theron) của loạt “Fast & Furious” sẽ trở thành nữ chính trong một dự án ngoại truyện đang được Universal Pictures ấp ủ.

Cipher (Charlize Theron) của loạt Fast & Furious là tin tặc thiên tài. Nữ quái ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong cục diện của vũ trụ điện ảnh tốc độ. Cipher xuất hiện lần đầu tiên trong The Fate of the Furious (2017) và trở lại trong Fast & Furious 9. Cả hai lần, cô đều khiến gia đình tốc độ của Dom (Vin Diesel) trải qua một phen khốn đốn.

Screen Crush dẫn lời Vin Diesel trong buổi phỏng vấn với Variety cho hay Universal Pictures đang lên kế hoạch thực hiện phim ngoại truyện về Cipher. “Một nhóm biên kịch của chúng tôi đang xây dựng nội dung cho ngoại truyện Fast & Furious xoay quanh nhân vật do Theron thủ vai”, Diesel nói.

Cipher kết liên minh với cậu em bất hảo Jakob (John Cena) của Dom trong Fast & Furious 9. Ảnh: Universal Pictures.

Ngoài thông tin trên, Vin Diesel không tiết lộ gì thêm về nội dung, cốt truyện hay thời điểm bộ phim sẵn sàng ra rạp. Năm 2019, thương hiệu Fast & Furious từng ra mắt một ngoại truyện xoay quanh cặp nhân vật Hobbs (Dwayne Johnson) và Shaw (Jason Statham).

Trong chính truyện, cả Hobbs và Shaw đều từng có thời đối đầu gia đình tốc độ. Tuy nhiên, khi tái xuất trong phần ngoại truyện, các nhân vật đã được viết lại theo hướng gần hơn với hình tượng phản anh hùng.

Không loại trừ khả năng đây sẽ là hướng tiếp cận mà Universal sử dụng để kể về Cipher trong phần phim riêng. Nếu vậy, khán giả sẽ được biết cảnh đời éo le nào đã đẩy nữ tin tặc tới chỗ âm mưu dùng hệ thống mạng Internet toàn cầu để phá hủy xã hội loài người.