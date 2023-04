Nữ tiếp viên bị tài xế Mercedes tông khiếu nại việc chậm thi hành án

Chị Nguyễn Thị Bích Hường, nữ tiếp viên hàng không bị thương tật vĩnh viễn 79% sau vụ tai nạn do tài xế xe Mercedes gây ra năm 2020, vừa có đơn khiếu nại về việc chậm thi hành án.

Theo đơn khiếu nại của chị Hường, bản án số 38/2022/HS-ST ngày 14/7/2022 của TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM, có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2022. Cùng ngày, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp ra quyết định thi hành án, trong đó buộc ông Nguyễn Trần Hoàng Phong có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Bích Hường, kê biên căn hộ chung cư của ông Phong để đảm bảo việc bồi thường 1,5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng từ khi quyết định thi hành án, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên kê biên căn hộ chung cư của Phong nhưng chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp cho biết việc thi hành án "không biết khi nào có kết quả".

Do đó, chị Hường gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan tố tụng về việc thi hành án kéo dài. "Tôi bị thương tật 79% với 7 ca mổ đã thực hiện. Trong tương lai còn phải thực hiện nhiều ca mổ, chi phí tốn kém nên tôi rất lo lắng về sự chậm trễ của quá trình thi hành án", chị Hường nêu trong đơn.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường (áo trắng) cùng luật sư tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Chí Hùng.

Trước đó, ngày 4/4, chấp hành viên Trần Thị Thanh và chị Nguyễn Thị Bích Hường đã có buổi làm việc. Theo biên bản giải quyết việc thi hành án, bị án Nguyễn Trần Hoàng Phong đang thụ hình tại trại giam Z30D, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Phong không ủy quyền việc thi hành án cho ai, vì vậy cơ quan thi hành án phải trực tiếp đến trại giam để tống đạt văn bản, giấy tờ.

Cũng theo biên bản, căn hộ thuộc chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) đang do bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ Phong) và 2 người con quản lý, sử dụng. Do lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận chỉ ghi căn hộ chung cư trên nên cơ quan thi hành án cần phải xác minh các thông tin về chủ sở hữu, các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện của chủ tài sản trước khi đưa ra bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Theo xác minh của cơ quan thi hành án, căn hộ trên chưa được cấp giấy chứng nhận (chỉ có hợp đồng mua bán căn hộ), chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư. Chấp hành viên đang yêu cầu đương sự và chủ đầu tư cung cấp thông tin về hiện trạng tài sản hiện tại có gì thay đổi gì so với hiện trạng ban đầu, căn hộ có được cấp giấy chứng nhận và có được mua bán hay không nhưng chưa nhận được câu trả lời từ phía chủ đầu tư.

Cơ quan thi hành án cho biết sau khi có kết quả trả lời của chủ đầu tư căn hộ, đơn vị sẽ thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án cho chị Nguyễn Thị Bích Hường theo quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Chí Hùng.

Rạng sáng 30/1/2020, Phong lái xe Mercedes lao sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong, chị Hường bị thương tật 79%. Sau khi xảy ra tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 1/2/2020.

Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Xử sơ thẩm hồi tháng 7/2020, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike đã tử vong) số tiền 417 triệu đồng bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường tổng số tiền 1,5 tỷ đồng .

HĐXX cũng tuyên hủy bỏ văn bản chuyển nhượng hợp đồng căn hộ tại quận Gò Vấp giữa bà Mi (mẹ Phong) và Phong; tiếp tục duy trì biện pháp kê biên tài sản căn hộ trên cho đến khi có quyết định khác để đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân.