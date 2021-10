Nữ tiến sĩ Việt vào danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng

Nữ nhà khoa học cũng đảm nhiệm vai trò biên tập cho một số tạp chí khoa học quốc tế uy tín, như vị trí Phó tổng biên tập tạp chí Journal of Economic Development, được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) và là thành viên hội đồng biên tập của Springer New Monograph Series, New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives (Springer Nature), tạp chí Singapore Economic Review (một trong những tạp chí kinh tế uy tín và lâu đời nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương).