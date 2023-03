'Nữ tiền đạo đẹp nhất thế giới' tạm biệt bóng đá thời gian dài

Markovic bị chấn thương đầu gối khi thi đấu cho Grasshopper vào cuối tuần trước. Cô nàng tỏ ra rất đau đớn khi gục ngã trên sân và bật khóc khi bác sĩ điều trị tiếp cận.

Nữ tiền đạo 23 tuổi chia sẻ hai bức ảnh đau lòng về sự cố đau đớn lên trang cá nhân có 2,4 triệu người theo dõi với dòng chú thích: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu... Thật không may, tôi dính chấn thương ở trận đấu vừa qua và giờ sẽ phải nói lời chia tay với bóng đá trong thời gian dài".

“Đau lòng lắm mà vẫn không thể tin được. Tất cả những ai biết tôi đều hiểu rằng tôi có cá tính rất mạnh mẽ và tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa... Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ... Tôi sẽ cần sự đồng hành đó hơn nữa trong vài tháng tới", mỹ nhân làng bóng chia sẻ thêm.

Người hâm mộ và đồng đội lập tức xuất hiện ở phần bình luận với những thông điệp ủng hộ Markovic. "Tôi rất xin lỗi. Vết thương này thật tàn bạo", "Hãy mạnh mẽ lên - bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", "Chúng tôi ở bên bạn", "Sớm khỏe lại nhé",...

Mỹ nhân tóc vàng thường xuyên khiến người hâm mộ trầm trồ với những bức ảnh khoe sắc vóc nóng bỏng, quyến rũ trên trang cá nhân. Cô cũng có sở thích du lịch và luôn chia sẻ cho người theo dõi thấy những chuyến đi sang trọng.

Bóng hồng sinh năm 1999 gia nhập Grasshopper năm 2020 từ FC Zurich. Cô là người Croatia nhưng chuyển đến Thụy Sĩ năm 12 tuổi và bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở đây. Markovic có 11 lần khoác áo Croatia và ghi 1 bàn cho ĐTQG.

Nữ tiền đạo 23 tuổi nhiều lần chia sẻ Cristiano Ronaldo là cầu thủ cô mến mộ nhất. Markovic cảm thấy được truyền cảm hứng khi xem Ronaldo thi đấu từ khi còn là thiếu niên. Chính vì vậy cô lựa chọn số áo 7 giống thần tượng của mình khi thi đấu cho Grasshopper. Người đẹp Croatia cũng coi Luka Modric là hình mẫu cô hướng tới trong sự nghiệp thể thao.

