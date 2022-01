Nữ thí sinh 18 tuổi đội Binz ở chung kết Rap Việt

Kellie chọn tiết mục có phong cách sexy để tôn vinh các rapper nữ trong chương trình. Ngay trước đêm chung kết, thí sinh bị công ty cũ tố lợi dụng chất xám.

Ở đêm chung kết Rap Việt diễn ra tối 22/1, Kellie thể hiện tiết mục để tôn vinh những rapper nữ ở Rap Việt mùa hai nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Học trò Binz khai thác chủ đề không mới là sự quyến rũ, lôi cuốn của phái yếu. Trên sân khấu, Kellie cũng thể hiện sự gợi cảm, thu hút dù cô còn khá nhỏ tuổi.

Kellie cho biết cô không mang tâm lý thi đấu mà muốn thay các thí sinh nữ khác trong chương trình chơi thoải mái ở vòng cuối. Do đó, thí sinh nữ duy nhất cho thấy sự tự tin, làm chủ bản beat và sân khấu. Tuy nhiên, so với tiết mục ở vòng Bứt phá, Queen of Cat - tiết mục của Kellie trong chung kết - khá mờ nhạt về flow, lyrics.

Kellie ở vòng Chung kết. Ảnh: Rap Việt.

Là người nhận xét đầu tiên, Karik cho biết tiết mục tuy chưa hay bằng vòng Bứt phá nhưng thí sinh đã trưởng thành.

“Bạn tự tin, hoàn toàn làm chủ sân khấu với từng động tác, tất cả vocal. Khi nghe hết màn biểu diễn, tôi mới hoàn hồn. Đây là Kellie chúng ta chứng kiến từ vòng Chinh phục sao?”, huấn luyện viên nhận xét.

Theo JustaTee, vào đến vòng này, học trò Binz không còn là thí sinh đi thi Rap Việt nữa mà đã đủ tố chất để thành ngôi sao. Giám khảo đánh giá cao thái độ học hỏi và luyện tập của Kellie.

Kellie chưa phản hồi về ồn ào với công ty cũ. Ảnh: FBNV.

Wowy nhận xét: “Bạn không phải rapper mà là nghệ sĩ giải trí chuyên nghiệp. Qua bài nhạc này, tôi thấy sự sắp xếp để dành cho biểu diễn. Bạn là nghệ sĩ tài năng”. Rhymastic nói thêm học trò Binz đã cập nhật, tiến bộ về cả flow, melody, đặc biệt là khi kết hợp với tybe beat khiến huấn luyện viên không thể ngồi yên.

Kellie là thí sinh duy nhất của đội Binz ở chung kết. Cô cũng là rapper nữ duy nhất ở vòng đấu quan trọng nhất Rap Việt mùa hai. Ngay trước khi vòng chung kết lên sóng, Kellie vướng ồn ào. Cô bị công ty cũ là 1Billion Records tố lợi dụng chất xám. 1Billion Records khẳng định nhiều bài thi của Kellie trong Rap Việt do ê-kíp của công ty này sản xuất.

Vấn đề này đang gây tranh cãi. Nhiều khán bức xúc khi Kellie không tự sáng tác các bài thi. Trao đổi với Zing, Kellie cho biết đang làm việc với luật sư và đưa ra phản hồi chính thức sau khi giải quyết vụ việc.