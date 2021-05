Nữ thần tượng Trung Quốc được chú ý ở Kpop

Ngoài việc đảm nhận vai trò hát, nhảy dẫn và gương mặt đại diện của nhóm, Yuqi còn được biết đến với tư cách là nhạc sĩ – người đã sáng tác ca khúc I'm the Trend cùng thành viên trong nhóm Minnie và FCM Houdini. Đây là bài hát dành riêng cho Neverland (tên fanclub của nhóm) và được phát hành trong buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên của (G)-IDLE mang tên I-Land: Who Am I, diễn ra vào tháng 7/2020.