Nữ thần tượng SNSD tới Việt Nam

Hyoyeon khởi hành tới Việt Nam vào sáng 31/12. Nữ ca sĩ tham gia một sự kiện âm nhạc diễn ra tối cùng ngày tại Hà Nội.

Ngày 31/12, tờ Newsen đưa tin Hyoyeon (thành viên nhóm SNSD) xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon để tới Việt Nam biểu diễn. Nữ ca sĩ tham gia sự kiện âm nhạc diễn ra cùng ngày tại Hà Nội. Sự kiện còn có sự góp mặt của Thu Minh, JustaTee, Blacka…

Thành viên nhóm SNSD mặc trang phục trẻ trung, cá tính và liên tục vẫy tay chào khi gặp mặt truyền thông, người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Hyoyeon cũng gửi lời chào tới khán giả Việt và hứa hẹn có màn trình diễn bùng nổ vào tối 31/12. Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và mong đợi phần trình diễn của Hyoyeon.

Hyoyeon tại sân bay Hàn Quốc. Ảnh: Newsen.

Đây không phải lần đầu tiên Hyoyeon đến Việt Nam. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn được người hâm mộ đón chào. Năm 2009 cô từng cùng SNSD tới biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), năm 2012 ở sự kiện Kpop Festival, năm 2014 ở Kpop HEC Korea Festival in Vietnam 2014 và Going Together Concert mừng quan hệ ngoại giao 25 năm Việt Nam - Hàn Quốc năm 2017.

Hyoyeon sinh năm 1989, là thành viên nhóm nhạc SNSD từ năm 2007. SNSD là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trong nhóm, Hyoyeon đảm nhận vai trò nhảy chính. Thời gian qua, nữ ca sĩ phát triển sự nghiệp solo và làm DJ.

Ngoài ra, Hyoyeon còn là thành viên của Got the Beat - siêu nhóm nhạc nữ thuộc dự án Girls on Top do công ty giải trí SM Entertainment thành lập vào năm 2021. Theo SCMP, Got the Beat là một trong những nhóm nhạc giàu có nhất Hàn Quốc với tài sản 55,2 triệu USD .