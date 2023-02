Nữ thần tượng nổi tiếng sau khi lột xác ngoại hình

Ngày 4/3, tờ Top Star News đưa tin hình ảnh của nữ ca sĩ Jiwoo (thành viên nhóm NMIXX) trong sự kiện gần đây tại The Hyundai Seoul ở Yeouido, Seoul đang gây chú ý với công chúng Hàn Quốc. Ảnh: @kimjiwoo_bar.

Bài viết về sự lột xác của thành viên nhóm NMIXX trên diễn đàn Pann nhận khoảng 300.000 lượt đọc với nhiều phản ứng tích cực. “So với các thần tượng khác, cô ấy chưa quá gầy nhưng so với chính cô ấy ngày mới ra mắt, Jiwoo đã giảm cân nhiều. Cô ấy đã nỗ lực và tự tin hơn”, “Khi chưa giảm cân, gương mặt Jiwoo đã đẹp rồi. Nhưng giờ đây, đường nét của cô ấy càng ấn tượng hơn”, khán giả khen ngợi.

Jiwoo có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mũi cao. Cô được khen ngợi là một trong những thần tượng có ngoại hình nổi bật nhất hiện tại. Nữ ca sĩ càng được đánh giá cao sau khi giảm cân. Ảnh: Hankyung.

