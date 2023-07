Nữ thần tượng Nhật Bản gây tranh luận vì mặc áo ngực ra sân bay

MHN Sports đưa tin Kazuha ăn mặc táo bạo ra sân bay. Nữ thần tượng cùng các thành viên trong nhóm nhạc Le Sserafim đến Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon vào chiều 7/7 để thực hiện lịch trình ở nước ngoài.

Kazuha diện mẫu bra đen cùng áo quây bên trong để tránh hở hang. Thiết kế được phối cùng quần cạp trễ, khoe vòng eo săn chắc của nữ thần tượng. Cô sử dụng túi xách từ thương hiệu Saint Laurent trị giá 2.990 USD .

Sau khi loạt hình ảnh ở sân bay được đăng tải, Kazuha nhận về các bình luận trái chiều liên quan đến trang phục. Trên diễn đàn Theqoo, một số bình luận cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc như vậy trong cuộc sống hàng ngày", "Quần áo của cô ấy thật kỳ lạ", "Không biết bụng của cô ấy có ổn không", "Bộ đồ vô nghĩa".

Bên cạnh đó, nhiều người dành lời khen cho ngoại hình của Kazuha. "Cơ bụng của cô ấy thật ấn tượng", "Kazuha để tóc dài nhìn rất đẹp", "Ngay cả trong những bức ảnh chất lượng thấp vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng của cô ấy", một số ý kiến cho biết.

Trước đó, Kazuha thường xuyên diện các mẫu áo crop top dáng ngắn để khoe cơ bụng. Cô nhận nhiều lời khen khi duy trì được vòng 2 săn chắc.

Kazuha (sinh năm 2003, mang quốc tịch Nhật Bản) ra mắt vào năm 2022 cùng nhóm nhạc Le Sserafim. Theo Instiz, Kazuha là một trong những nữ idol được yêu thích nhất của HYBE. Sau khi ra mắt khoảng 5 tháng, nữ thần tượng đã được trao cơ hội tham dự nhiều sự kiện thời trang, chụp hình tạp chí cá nhân.

