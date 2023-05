Nữ thần tượng người Nhật vạch trần mặt trái giới giải trí Hàn Quốc

Cựu thành viên của nhóm nhạc nữ GWSN - Miya - lên tiếng vạch trần thực tế của việc trở thành thần tượng ở Hàn Quốc, theo TV Report.

Ngày 22/5, Miya chia sẻ về cuộc sống khi làm thần tượng Hàn Quốc với Asahi Shimbun tại Nhật Bản. Cô mô tả quãng thời gian làm thực tập sinh như "sống trong một nhà tù". Thần tượng người Nhật Bản nhấn mạnh: "Chúng tôi bắt đầu luyện tập ngay khi đi học về".

Cô nhận thấy việc này không quá to tát. Nhiều người cũng phải trải qua điều tương tự để được làm thần tượng. Tuy nhiên, chế độ ăn uống khắc nghiệt là điều làm cô sợ hãi.

Miya bị thu điện thoại, không có tiền và thời gian rảnh do công ty quản lý nghiêm. Ảnh: Theqoo.

Mỗi lần đi tập, Miya và các thực tập sinh khác sẽ cân trước mặt quản lý. Sau đó, họ phải báo chế độ ăn uống trong ngày. Các cô gái thường ăn chuối, trứng luộc.

"Tôi cảm thấy như thể sắp phát điên vậy. Công ty của chúng tôi rất nghiêm ngặt. Tôi không có thời gian rảnh, không có tiền và bị tịch thu điện thoại di động. Tôi gần như không thể liên lạc với gia đình", nữ thực tập sinh chia sẻ.

Cô cho biết các thành viên trong nhóm trở nên thân thiết hơn khi cùng nhau lén ăn bánh gạo và thịt gà. Họ lấy được từ phần ăn cho nhân viên trong quá trình quay MV.

GWSN là nhóm nhạc đa quốc gia gồm 7 thành viên Miya, Seokyoung, Seoryoung, Anne, Minju, Soso và Lena. Các cô gái ra mắt vào tháng 9/2018 với ca khúc Puzzle Moon. Từ nửa cuối năm 2021, nhóm hoạt động ít hơn. Điều này làm rộ lên tin tức các thần tượng bị công ty bỏ rơi.

Sau đó, 7 thần tượng đã đệ đơn kiện công ty chủ quản The Wave Music, yêu cầu chấm dứt hợp đồng và giành chiến thắng.

Miya (1993) sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý ở Hàn Quốc, nữ thần tượng có dự định phát triển theo hướng người mẫu hoặc diễn viên. Cô ký hợp đồng với công ty Nhật Bản.

