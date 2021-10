Nữ thần tượng mới ra mắt được chọn hát nhạc phim 'Shang-Chi'

Tư duy âm nhạc độc đáo của Seori giúp nữ ca sĩ có cơ hội hát nhạc phim "Shang-Chi" khi cô vừa ra mắt được một năm.

Sau khi công bố, danh sách các nghệ sĩ góp mặt trong 18 ca khúc nhạc phim của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - bộ phim đầu tiên kể về nhân vật siêu anh hùng là người châu Á trong series phim hành động của Marvel Studio - đã gây bất ngờ cho công chúng Hàn Quốc khi album có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ trẻ tại quốc gia này, điển hình như DPR Ian, DPR Live, BIBI và Mark Tuan (GOT7).

Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất là sự tham gia của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Seori. Cùng với rapper người Indonesia Warren Hue, nữ ca sĩ 24 tuổi đảm nhiệm một trong những ca khúc chính của bộ phim, Warriors.

Nữ ca sĩ Seori hát ca khúc Warriors cho bộ phim Shang-Chi. Ảnh: @seori_official.

Nữ tân binh tham gia hát nhạc phim cho Shang-Chi

Tờ ELLE Canada nhận xét Seori đang tạo nên chất riêng khác lạ trong âm nhạc của cô, hệt như cách Avril Lavigne - nữ ca sĩ Seori hâm mộ - thể hiện bản thân qua âm nhạc.

Sau khi ra mắt công chúng vào tháng 5/2020, Seori nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ solo mới gặt hái nhiều thành tích ấn tượng nhất tại Hàn Quốc. Dù là tân binh, tài năng của Seori giúp nữ ca sĩ có cơ hội hợp tác cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng trong ngành công nghiệp Kpop, điển hình TXT, Giriboy, eaJ (DAY6).

Đặc biệt, theo Seori, sau khi cô phát hành chung ca khúc It Just Is cùng eaJ, thông qua nam ca sĩ, 88rising biết đến Seori, từ đó dẫn tới quyết định mời cô tham gia dự án nhạc phim của Shang-Chi.

The Korea Times cho rằng bộ đôi Seori và Warren Hue có thể kết hợp ăn ý một phần nhờ giọng hát lôi cuốn, nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu đậm cho người nghe của nữ ca sĩ.

Seori thực hiện ghi âm ca khúc nhạc phim tại Hàn Quốc. 88inity - đơn vị chịu trách nhiệm quảng bá cho nữ ca sĩ tại khu vực quốc tế - phụ trách chỉ đạo và hướng dẫn buổi thu âm từ xa.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times, Seori chia sẻ suy nghĩ về việc tham gia hát nhạc phim cho Shang-Chi: "Màn hợp tác này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Với tư cách một người hâm mộ luôn dành nhiều sự yêu thích cho series phim Marvel, cơ hội này mang ý nghĩa lớn đối với tôi".

Nữ ca sĩ cho biết cô muốn trở thành một phần của bộ phim "hay" thông qua âm nhạc "hay". "Tôi tận hưởng quá trình chuẩn bị và thực hiện ca khúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân tiếp cận gần hơn bộ phim", Seori bày tỏ.

Seori có cơ hội tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn khi cô mới ra mắt được một năm. Ảnh: @seori_official.

Chia sẻ với The Korea Herald, Seori giải thích thông điệp ẩn chứa trong Warriors: "Warriors giúp tái hiện những pha hành động võ thuật mạnh mẽ, đẹp mắt của bộ phim. Vì vậy, tôi cố gắng tối đa để thể hiện trọn vẹn cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa có chút nhẹ nhàng, nuối tiếc".

Tài năng của Kpop

Đây không phải lần đầu Seori khiến người hâm mộ Kpop và nền giải trí Hàn Quốc bất ngờ.

Vào tháng 5/2020, nữ ca sĩ phát hành EP đầu tay ?Depacse ohw. Thông qua EP, nữ ca sĩ thể hiện phong cách âm nhạc độc đáo, đồng thời xây dựng thế giới quan riêng biệt của cô.

Việc xây dựng thế giới quan riêng và truyền tải câu chuyện xoay quanh thế giới này qua âm nhạc không phải điều hiếm gặp ở thần tượng Kpop, điển hình SM Entertainment và dự án Vũ trụ Văn hóa SM (SM Culture Universe).

Tuy nhiên, đây không phải hướng đi thường thấy đối với ca sĩ solo trong ngành giải trí Hàn Quốc. Theo The Korea Times, quyết định độc đáo của Seori giúp cô thu hút sự chú ý từ nhiều chuyên gia của nền âm nhạc.

Seori sớm nuôi dưỡng đam mê dành cho âm nhạc. "Tôi yêu ca hát từ khi còn nhỏ, và khao khát được đứng trên sân khấu từ năm 6 tuổi", cô tiết lộ trong cuộc phỏng vấn cùng ELLE Canada.

Nữ ca sĩ cho biết từng có khoảng thời gian cô trở nên rụt rè, do dự trước việc theo đuổi đam mê. "Tôi nghĩ đó chỉ là ảo mộng, như đuổi bắt theo đám mây, nên tôi cất giữ ý tưởng này ở phía sau tâm trí mình. Tuy nhiên, năm tôi lên cấp ba, tôi nhận ra âm nhạc là điều duy nhất tôi thực lòng muốn thực hiện. Khi phải quyết định sự nghiệp trong tương lai, tôi nghĩ đến việc viết nhạc", Seori bật mí.

Seori bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 18 tuổi. Tới năm 2019, cô bắt đầu đăng tải video cover bài hát trên tài khoản cá nhân. Những video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt, video nữ ca sĩ hát theo ca khúc Tango của Abir đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Các video còn lại cũng nhanh chóng cán mốc 500.000 lượt xem. Một số khán giả thậm chí so sánh Seori với nữ ca sĩ Billie Eilish nhờ sự độc đáo trong phong cách âm nhạc của cô.

Về sau, nhân viên của ATISPAUS - công ty chủ quản của Seori - vô tình xem được video của cô. Tại thời điểm ấy, ATISPAUS là công ty giải trí mới thành lập đang trong quá trình tìm kiếm tài năng trẻ. Nhận thấy tiềm năng của Seori, họ nhanh chóng liên hệ với cô. Cuối cùng, nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đầu tiên của ATISPAUS.

Seori tập trung thể hiện màu sắc cá nhân thông qua âm nhạc. Ảnh: @seori_official.

Về phong cách hát của mình, Seori cho biết cô ngạc nhiên trước phản hồi tích cực từ người nghe xoay quanh cách cô phát âm tiếng Anh. Bản thân nữ ca sĩ chưa từng sống ở nước ngoài, nên cô cố gắng bắt chước phong cách hát trong các ca khúc tiếng Anh cô từng nghe khi còn nhỏ.

Khi đề cập tới nguồn động lực truyền cảm hứng cho cô trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Seori chia sẻ với The Korea Times: "Thực tế, trong số những bài hát đem lại cho tôi sự an ủi, có nhiều ca khúc được tạo nên bởi các ca sĩ kiêm nhạc sĩ".

Nữ ca sĩ cũng cho biết cô thích tự viết nhạc, vì cô tin rằng bản sắc thật trong mỗi cá nhân là một khía cạnh quan trọng. "Câu chuyện thường nảy sinh từ trong trái tim tôi, vì vậy thật khó để viết ra điều gì đó không hề liên quan đến tôi", cô nhận xét.

"Tôi muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc riêng trong khi thử nghiệm nhiều thứ khác nhau, bất kể thể loại âm nhạc. Tôi muốn trở thành nhạc sĩ với phong cách và âm nhạc của riêng tôi", Seori bày tỏ.