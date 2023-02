Nữ thần tượng không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm

Yoo Ha Na có chuyến du lịch đến Cao Hùng (Đài Loan). Việc cô không sắp xếp thời gian để gặp gỡ Lâm Chí Dĩnh khiến khán giả hụt hẫng.

Yoo Ha Na và Lâm Chí Dĩnh khi đóng phim Sợi dây chuyền định mệnh. Ảnh: ETtoday.

Ngày 18/2, ETtoday đưa tin nữ diễn viên Yoo Ha Na gây chú ý khi cùng con trai đến Đài Loan. Yoo Ha Na sẽ nghỉ dưỡng và tham quan Cao Hùng. Ở tuổi 37, nữ diễn viên được nhận xét vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Yoo Ha Na từng là nữ thần tượng một thời của showbiz Trung Quốc với vai diễn Hạ Chi Tinh trong bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh. Cô đóng cặp với tài tử Lâm Chí Dĩnh.

Dưới bình luận, khi được khán giả hỏi có tái ngộ với Lâm Chí Dĩnh trong chuyến đi lần này không, Yoo Ha Na cho biết "không thể". Điều này khiến người hâm mộ bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh thất vọng.

Sau 16 năm, kể từ khi tác phẩm lên sóng, nam - nữ chính là Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na không gặp lại nhau.

Hình ảnh hiện tại trong chuyến đi Đài Loan của nữ diễn viên. Ảnh: Sina.

Yoo Ha Na sinh năm 1986. Bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh giúp cô nổi tiếng khắp châu Á. Yoo Ha Na còn được mời xuất hiện trong MV Cối xay gió màu trắng của Châu Kiệt Luân, trở thành nữ diễn viên Hàn nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc giai đoạn 2006-2007.

Sau Sợi dây chuyền định mệnh, nữ diễn viên trở về Hàn Quốc và xuất hiện trong một số tác phẩm như First Wives Club (2007), My Too Perfect Sons (2009) và Paradise Ranch (2011). Tuy nhiên, các tác phẩm sau này của Yoo Ha Na đều không vượt qua được "cái bóng" quá lớn của Sợi dây chuyền định mệnh.

Năm 2011, Yoo Ha Na kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu và quyết định giải nghệ. Hiện nay, công việc chính của ngôi sao nổi tiếng một thời là bán hàng qua mạng.