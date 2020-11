Nữ thần tượng khiến cựu chủ tịch YG muốn 'cướp' từ JYP

Ngay từ vòng đầu tiên của chương trình - khi cựu chủ tịch của YG là Yang Hyun Suk đến từng công ty để chọn ra những thực tập sinh xuất sắc - cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ ca sĩ nhảy trên nền nhạc Look what you make me do và khiến Yang Hyun Suk, Seungri (thành viên nhóm Big Bang) cùng các thí sinh khác ngạc nhiên trước tài năng của mình.