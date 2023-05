Nữ thần tượng Karina từng nản lòng vì bị chỉ trích

Nhờ sự ủng hộ chân thành của nhiều người, cùng tài năng mà Karina và aespa thể hiện được, những lời chỉ trích dần biến mất. Vượt qua giai đoạn khó khăn đó, aespa khẳng định tên tuổi với tư cách là nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ mới hàng đầu, khi phát hành nhiều bài hit như Next Level, Savage và Girls. Ảnh: @Karina.

Gần đây, Karina gây chú ý với phong cách trưởng thành, quyến rũ trong album sắp ra mắt My World. Karina sinh năm 2000, là center (thành viên đứng vị trí trung tâm) của nhóm aespa. Khi aespa xuất hiện trong ngành công nghiệp âm nhạc với Black Mamba vào năm 2020, Karina đã được so sánh với vẻ đẹp tạo ra bởi đồ họa. Khuôn mặt với tỷ lệ hoàn hảo và các đường nét rõ ràng khiến cô trở nên nổi tiếng. Ảnh: Wikitree.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.