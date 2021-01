Nữ thần tượng Hàn Quốc gây tranh cãi về trang phục

Phục trang biểu diễn gợi cảm quá mức của Hwasa trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Ngày 9/1, Naver đưa tin lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 quy tụ dàn sao nổi tiếng Hàn Quốc như IU, Mamamoo, Oh My Girl, NU’EST, MONSTA X, Jessi, Lee Seung Gi, Park So Dam, ITZY.

Hwasa trở thành tâm điểm của sự kiện khi xuất hiện với phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm. Nữ ca sĩ diện quần "nội y" kết hợp kiểu áo để lộ toàn bộ tấm lưng trần bất chấp thời tiết giá rét đến dưới 0 độ C.

Sau đó, mỹ nhân nhóm Mamamoo tiếp tục trình diễn trên sân khấu với bộ trang phục này. Do quần áo quá ngắn, nữ thần tượng gần như bị lộ vòng ba, thậm chí suýt rơi vào tình huống lộ vòng một trước ống kính khi thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ.

Cô từng nhiều lần gây tranh cãi với các set đồ táo bạo.

Hiện tại, tiết mục và trang phục biểu diễn của Hwasa là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ kim chi. Không ít người chỉ trích lối ăn mặc ngày càng khêu gợi quá đà, có phần rẻ tiền và khó chấp nhận của nữ thần tượng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng của giọng ca 26 tuổi.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hwasa mang trang phục sexy lên sân khấu. Cô từng nhiều lần gây tranh cãi và hứng chịu chỉ trích dữ dội từ khán giả bởi các set đồ táo bạo.

Đối mặt với những bình luận tiêu cực từ công chúng, Hwasa từng thẳng thắn tuyên bố trong một bài phỏng vấn rằng: "Tôi sẽ không đi theo chuẩn mực sắc đẹp do người ta định ra. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm, cũng như mặc những gì tôi muốn mặc".

Hwasa là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Mamamoo. Cô là thành viên gây nhiều chú ý trong Kpop bởi nhan sắc đẹp lạ với thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, làn da nâu bóng khỏe, gương mặt cá tính và gu thời trang khác biệt hoàn toàn so với số đông nữ idol hiện nay.