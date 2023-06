Nữ thần tượng EXID ăn bún chả, rau muống xào ở Nha Trang

Hyelin, thành viên nhóm nhạc nữ EXID đăng tải hình ảnh tại Nha Trang hôm 31/5.

Hyelin sinh năm 1993. Cô ra mắt cùng EXID vào năm 2012. Ảnh: @hyeliniseo.

Trên mạng xã hội, Hyelin (EXID) chia sẻ những hình ảnh tại Nha Trang, thể hiện sự hào hứng khi đi mua sắm, thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại Việt Nam như bún chả, rau muống xào, cà phê...

Trong năm nay, nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc cũng đã đến Việt Nam du lịch. Ngày 29/1, Yeonwoo, cựu thành viên nhóm nhạc Momoland, đăng tải hình ảnh du lịch ở Hội An (Quảng Nam) ngày đầu năm. KyuHyun, thành viên nhóm nhạc Super Junior khi đến Việt Nam tham gia show diễn vào tháng 3, đã đến ngay quán phở tại TP.HCM.

Jongrak Choi, một người Hàn Quốc đã sống tại Việt Nam 4 năm, cho biết: "Người Hàn rất thích Việt Nam vì giá cả hợp lý, thiên nhiên tuyệt đẹp, và đặc biệt là hoàng hôn nữa. Hàn Quốc có rất nhiều núi nên chúng tôi không thể thấy đường chân trời đẹp như ở đây. Tôi thấy khoảng 50% người Hàn đã tới Việt Nam sẽ quay trở lại du lịch lần nữa".

Hyelin (EXID) chia sẻ hình ảnh chụp ở Việt Nam. Ảnh: @hyeliniseo.

Sự kiện âm nhạc 2023 Seen Festival tại Hội An chính thức xác nhận BoA, Taeyang, aespa cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng Kpop, Thái Lan sẽ biểu diễn vào 17-18/6 tới đây. Chưa rõ lý do chính xác Hyelin đến Việt Nam vì công việc hay đi du lịch. Tuy nhiên, sau khi nữ thần tượng đăng tải hình ảnh tại Nha Trang, nhiều fan Kpop đã hào hứng.

Minh Ngọc (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất mong chờ sự kiện âm nhạc tới đây. Việc Hyelin đăng tải hình chụp tại Nha Trang khiến tôi hy vọng có thể sớm được gặp trực tiếp các thần tượng tại show ở Hội An sắp tới".

Hyelin sinh ngày 23/8/1993 tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng EXID vào năm 2012. Nữ ca sĩ thần tượng được đánh giá là có giọng hát tốt thứ 2 sau Solji. Sau khi EXID hết hạn hợp đồng, Hyelin đầu quân cho công ty quản lý diễn viên sidusHQ.