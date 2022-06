Nữ thần tượng đa tài vào vai phụ trong 'Shooting Stars'

Theo Allkpop, sau khi hoàn thành vai diễn trong Shooting Stars, trưởng nhóm Girl’s Day sẽ tiếp tục thử thách khả năng diễn xuất với phim ngắn mang tên Do Not Announce The Death Of Your Husband. Trong tác phẩm này, Sojin đảm nhận vai diễn có tính cách hoàn toàn khác với nhân vật trong các bộ phim trước đó. Cụ thể, cô sẽ hóa thân vào vai Yoo Young Joo - một phụ nữ mang thai phải vật lộn sinh con trong hoàn cảnh đầy hỗn loạn.