Nữ thần tượng bị chỉ trích vì cúi lạy danh hài Quách Đức Cương

Lý Nghệ Đồng gây bất ngờ khi quỳ gối và cúi lạy nam nghệ sĩ Quách Đức Cương. Hành động của cô bị chê lố lăng, cố tình tạo sự chú ý để nổi tiếng.

Ngày 28/12, 163 đưa tin nữ thần tượng Lý Nghệ Đồng hứng chịu không ít chỉ trích và bị chê lố lăng trên mạng xã hội sau khi cúi lạy danh hài Quách Đức Cương.

Cụ thể, trong một buổi biểu diễn sân khấu, người đẹp 25 tuổi xuất hiện với vai trò khách mời và được yêu cầu thể hiện tài năng với sao nam gạo cội. Không nghĩ nhiều, Lý Nghệ Đồng đột nhiên chỉ tay về phía Quách Đức Cương, rồi hét lớn: "Đừng có mà không biết điều". Vừa dứt câu, người đẹp bất ngờ quỳ gối, cúi lạy nam diễn viên.

Khoảnh khắc Lý Nghệ Đồng quỳ gối cúi lạy danh hài Trung Quốc. Ảnh: 163.

Hành động của Lý Nghệ Đồng khiến mọi người có mặt tại hội trường ngạc nhiên. Quách Đức Cương phải vội vã cúi người đỡ nữ ca sĩ trẻ ngồi dậy.

"Tài năng của cô ấy là quỳ gối vái lạy trước mặt người khác à? Thật lố bịch", "Lố lăng hết sức. Chắc là đang cố ý tạo chiêu trò gây chú ý", "Lý Nghệ Đồng là ai thế? Nhờ màn quỳ gối này tôi mới biết đến cô ấy đấy", cư dân mạng chê trách.

Nữ thần tượng bị cho là đang dùng chiêu trò để gây chú ý. Ảnh: Weibo.

Lý Nghệ Đồng là ca sĩ kiêm diễn viên trẻ của showbiz Hoa ngữ. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48 Team NII. Năm 2019, cô tốt nghiệp và trở thành nghệ sĩ tự do. Nữ thần tượng từng tham gia diễn xuất trong web drama như Sắc đẹp vườn trường, Stairway to Stardom, Truy cầu, Love a Lifetime, Legend of Two Sisters In the Chaos...