Nữ thần thể dục nhịp điệu Hàn Quốc thông báo kết hôn

Dù không còn theo nghiệp thi đấu, Son được khen ngợi vẫn duy trì vóc dáng thon thả. Từng chia sẻ trong chương trình Quiz that Changes the World, cô cho biết thường ăn nhiều vào buổi sáng, bữa tối chỉ ăn rau và sữa chua. Ngoài ra, cô cũng duy trì việc tập gym và nhảy đều đặn.