Nữ thần đấu kiếm trong phim 'Tuổi 25, tuổi 21'

Từ năm 2018 đến nay, Bona góp mặt trong nhiều tác phẩm như Radio Romance, The Secret of the Grand Mansion: The Missing Girls, Homemade Love Story. Cô đóng nhiều dạng vai, kể cả vai phụ chỉ góp mặt trong vài phân cảnh. Nhờ vai diễn trong Homemade Love Story, Bona đã nhận được giải thưởng Diễn viên tân binh xuất sắc tại KBS Drama Awards 2020.