Nữ thẩm phán ở Hải Phòng bị 3 kẻ lạ mặt tạt chất bẩn

Trên đường đi làm, thẩm phán H. bị 3 kẻ lạ mặt chặn đầu xe máy rồi tạt sơn vào người. Công an đã vào cuộc để làm rõ động cơ, mục đích của nhóm người này.

Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hải An đang làm rõ vụ việc bà H., thẩm phán của Tòa án gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TP Hải Phòng), bị 3 kẻ lạ mặt tạt chất bẩn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 14/6, trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Trao đổi với Zing, ông Phạm Đức Tuyên, Chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết thời điểm đó, bà H. đang trên đường đi làm.

Khi gần đến cơ quan, nữ thẩm phán bị 3 kẻ lạ mặt chặn đầu xe máy, tạt sơn vào người.

“Chúng tôi yêu cầu báo cáo và bà H. cho hay trong công việc không có mâu thuẫn gì. Mối quan hệ cũng không có gì phức tạp. Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra nguyên nhân”, ông Tuyên nói.