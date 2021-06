Nữ tác giả nào có tài sản ước tính khoảng 53 tỷ USD?

Câu 7: Nữ tiểu thuyết gia nào là tác giả của tuyệt tác kinh dị Frankenstein hay Quái vật Prometheus hiện đại? Mary Shelley

Mary Wollstonecraft

Virginia Woolf

Sidonie-Gabrielle Colette Mary Shelley (1797-1851) là nữ nhà văn Anh. Bà nổi tiếng thế giới với tiểu thuyết Frankenstein hay Quái vật Prometheus hiện đại (Frankenstein, or The Modern Prometheus). Mary viết cuốn tiểu thuyết này khi bà mới 19 tuổi và in thành sách năm 1818. Tác phẩm nói về chàng sinh viên Victor Frankenstein tạo ra một sinh vật từ nội tạng của người đã chết.