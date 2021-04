Nữ streamer bị quấy rối khi đang livestream

Oh Sangkeum đã bỏ về giữa chừng khi liên tục nhận được những câu hỏi quấy rối, khiếm nhã từ đồng nghiệp.

Streamer Hàn Quốc Oh Sangkeum bị EugBak, một streamer khác có hơn 1,8 triệu người theo dõi, quấy rối bằng lời nói ngay trên sóng livestream hôm 10/4, Koreaboo đưa tin.

Cụ thể, khi xuất hiện với vai trò khách mời trong buổi phát trực tiếp của EugBak, Oh Sangkeum liên tục bị đồng nghiệp nam hỏi những câu nhạy cảm, mang hàm ý quấy rối tình dục.

"Bạn có thể ngủ lại đây một đêm với giá 4 triệu won ( 3.600 USD ) không?", EugBak bất ngờ đưa ra câu hỏi khi đang livestream với Oh Sangkeum.

EugBak bị chỉ trích vì quấy rối đồng nghiệp trên sóng livestream.

Mặc dù nữ streamer thực sự sốc, cười trừ và sau đó thể hiện sự khó chịu ra mặt, EugBak vẫn không ngừng hỏi những câu khiếm nhã. Không thể chịu đựng thêm, Oh Sangkeum đã bỏ về ngay giữa buổi phát sóng.

Sau buổi livestream, EugBak bị chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, streamer này không hề có thái độ hối lỗi và khẳng định mình không làm gì sai để phải xin lỗi.

EugBak biện minh rằng lời nói của mình không mang hàm ý quấy rối và chỉ xuất phát từ "sự ái mộ" dành cho một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như Oh Sangkeum.

Khi được người xem yêu cầu giải thích lý do đề nghị Oh Sangkeum ngủ lại chỗ của mình, EugBak nói rằng anh chỉ muốn ở bên Oh vì cô hấp dẫn. Nam streamer cũng chống lại cáo buộc quấy rối tình dục bằng cách tuyên bố rằng yêu cầu ngủ với ai đó không đồng nghĩa với việc mời chào quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, lời giải thích của EugBak càng khiến công chúng thêm phẫn nộ. Hàng trăm người đã để lại bình luận "ném đá" và yêu cầu streamer này phải công khai xin lỗi.

Về phía Oh Sangkeum, cô cho biết đã nhận được tin nhắn xin lỗi từ EugBak. Nữ streamer nói thêm cô không muốn kiện tụng hay nhắc lại vụ việc và hy vọng mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa.

Oh Sangkeum là streamer nổi tiếng trên nền tảng phát trực tiếp AfreecaTV. Cô được nhiều người quan tâm, yêu mến khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng.

EugBak là một streamer, vlogger đình đám tại xứ củ sâm. Trên mạng xã hội, anh có hàng triệu lượt theo dõi. EugBak còn từng lấn sân lĩnh vực giải trí với vai trò sản xuất âm nhạc, ra mắt album của riêng mình.