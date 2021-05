Nữ sinh nguy kịch sau khi dùng thuốc nam

Nữ sinh tự ý điều trị bằng thuốc lá cây kéo dài khoảng 10 ngày trước khi nhập viện.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân là L.T.L., 15 tuổi, trú tại xã Trung Sơn, nhập viện trong tình trạng chóng mặt nhiều, mệt mỏi, sốt cao 39,5 độ C, ho khan, đau bụng quanh rốn. Trước đó, nữ sinh hoàn toàn khỏe mạnh, không có yếu tế dịch tễ bệnh truyền nhiễm.

Các bác sĩ nhanh chóng cho người bệnh thở oxy, truyền tĩnh mạch, theo dõi các chỉ số sinh tồn. Qua thăm khám, ê-kíp nhận thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, tụt huyết áp.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi và truyền dịch bù điện giải, dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh nhưng huyết áp không cải thiện.

Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi bệnh nhân tổn thương nặng, chức năng gan suy giảm, men gan tăng gấp 3 lần bình thường. L. được xác định là sốc nhiễm khuẩn đường hô hấp, suy gan cấp do ngộ độc thuốc nam. Đây là trường hợp có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau 12 ngày điều trị, hiện tại, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, ăn ngủ bình thường, các chỉ số không có gì bất thường.

Bệnh nhân đã hồi phục và thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đinh Xuân Hạnh, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, sử dụng thuốc nam không đúng cách có thể gây dị ứng hoặc ngộ độc, suy gan thận cấp ngay từ ngày đầu tiên uống hoặc ngấm dần vào cơ thể. Sau 10-20 ngày hoặc lâu hơn, người bệnh mới có biểu hiện ngộ độc.

Thành phần thuốc có thể chứa nhiều chất độc hại dễ tạo phản ứng, ảnh hưởng nhanh và trực tiếp đến các bộ phận trong cơ thể. Ở mức độ nhẹ, thuốc gây các rối loạn đường tiêu hóa như nôn, đau bụng, chán ăn… Nặng hơn nữa, người bệnh có thể gặp các triệu chứng nhiễm độc như tan máu, suy thận, viêm gan nhiễm độc hoặc nhiễm độc thần kinh dẫn đến rối loạn ý thức hôn mê hay liệt tứ chi.

Do đó, bác sĩ Hạnh khuyến cáo ngay khi thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường đầu tiên, người bệnh cần ngưng thuốc và đến bệnh viện thăm khám. Trên thực tế, nhiều trường hợp bị suy thận nặng tới mức phải chạy thận nhân tạo do ngộ độc thuốc nam. Ở trẻ em, ngộ độc thuốc nam gây kém phát triển trí tuệ, rối loạn hành vi, liệt, co cứng, giảm thị lực…, ảnh hưởng đến kết quả học tập, tương lai.

Người bệnh không nên chủ quan, tự ý mua hoặc bốc thuốc để sử dụng. Người dân nên đến bệnh viện, TTYT, cơ sở y tế uy tín, được cấp phép để khám, chữa bệnh và sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc.