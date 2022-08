Nữ sinh ngộ độc rượu vượt qua nguy kịch, được xuất viện

Nữ sinh 19 tuổi xuất viện sau hơn 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị ngộ độc rượu.

Chiều 17/8, bác sĩ Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xác nhận nữ bệnh nhân từng bị tổn thương não, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, đã hồi phục, được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, nhiễm acid máu nặng. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu.

Sau thời gian điều trị, nữ sinh tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, tổn thương não hồi phục, nhưng để lại một số di chứng và đủ điều kiện xuất viện.

Nữ bệnh nhân khi được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bích Hạnh.

Những bệnh nhân còn lại trong vụ ngộ độc rượu cũng lần lượt xuất viện. Đồng thời, nhóm khác gồm 5 thanh niên ngộ độc methanol, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã hồi phục, ra viện.

Trước đó, ngày 4/8, nhóm 8 sinh viên đi nhậu và uống rượu không rõ chủng loại tại nhà hàng Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú B (phường Phước Long B, TP Thủ Đức).

Sau khi về nhà, một người tử vong tại nhà trọ, một nạn nhân tử vong tại bệnh viện. 6 người còn lại trong nhóm bị chóng mặt, đau bụng, nôn ói… Tất cả bệnh nhân có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM sau đó đã xử phạt nhà hàng Mr Bao 26,6 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đơn vị yêu cầu các cơ sở trên địa bàn không sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm rượu pha chế từ cồn công nghiệp chứa methanol, nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác.