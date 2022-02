Nữ sinh lớp 10 từng có dấu hiệu trầm cảm trước khi nhảy lầu

Theo bạn bè, người thân, nữ sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) có dấu hiệu trầm cảm từ THCS. Em gãy tay phải, có nguy cơ xuất huyết não.

Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP.HCM), cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp 10A10 đã đi theo, túc trực bên nữ sinh nhảy lầu cùng bà nội của em. Phó hiệu trưởng cũng liên tục tới thăm, hỏi han.

"Giáo viên báo về rằng học sinh được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán có nguy cơ bị xuất huyết não, gãy tay phải, chỉ định uống thuốc tan máu bầm và theo dõi sát sao. Trong ngày hôm nay, em vẫn có phản xạ với các điều kiện xung quanh", ông Đảo thông tin.

Hiệu trưởng cho biết đến giờ, ông vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại sự việc. Sáng 21/2, toàn bộ giáo viên đang ở trong hội trường làm lễ chào đón đoàn sinh viên thực tập của ĐH Sài Gòn. Phía ngoài sân, một số trường đại học đang tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12. Bất ngờ, các thầy cô nghe tiếng động rất lớn, như tiếng cánh cửa rơi từ trên cao xuống.

"Thấy học sinh rơi xuống, tôi và một số thầy ngay lập tức chạy lại đỡ, cố định em trên cán cứu thương. Một số giáo viên khác ra đường gọi taxi để đưa em đi bệnh viện. Quá trình đó chỉ trong vòng vài phút, chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể", hiệu trưởng cho hay.

Các bạn cùng lớp cho biết đang giờ chơi, nữ sinh đi từ trong lớp ra hành lang, nói "nhảy lầu đây" và nhào ra khỏi lan can. Nữ sinh nhảy từ lầu 3 rơi xuống mái hiên của lầu 1, sau đó tiếp tục rơi xuống đất.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NTCC.

Nói về nữ sinh này, ông Đỗ Đình Đảo cho biết em ở cùng bà nội và bố từ nhỏ, thiếu vắng tình thương của mẹ. Bố đi làm cả ngày.

Theo hồ sơ, trong 4 năm THCS, 3 năm đầu em là học sinh giỏi. Lớp 9 em đạt học sinh khá. Em đạt loại giỏi với điểm tổng kết 8,4, hạnh kiểm tốt trong kỳ I của năm lớp 10 dù học online.

Một số bạn bè học cùng THCS cho biết em có dấu hiệu trầm cảm từ lâu. Qua lời kể của học sinh khác, nữ sinh từng chia sẻ với bạn bè nhiều điều lạ lùng, trong đó có ý định tự tử.

"Bà nội cũng kể với giáo viên rằng em bị trầm cảm từ lúc học THCS. Nhiều lúc em nói những lời rất khó hiểu, bày tỏ muốn tự tử", hiệu trưởng chia sẻ.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết học kỳ vừa qua, học sinh chủ yếu ở nhà học online. Tháng 12, các em được trở lại trường nhưng lại bắt tay ngay vào việc ôn tập, kiểm tra học kỳ.

Sau Tết, các em mới đi học được hai tuần. Giáo viên cũng chưa tường tận được hoàn cảnh, tâm lý của từng học sinh. Do đó, chờ khi sức khỏe của nữ sinh ổn định, nhà trường sẽ phối hợp với bác sĩ để hỗ trợ về mặt tâm lý cho em.

Sau khi đưa học sinh đi cấp cứu, hiệu trưởng, giáo viên đã lên lớp 10A10 và một số lớp xung quanh để trấn an học sinh vì nhiều em rất hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc.

Buổi chiều, nhà trường đã cho kiểm tra các khung cửa sổ, hành lang, lan can. Nhà trường dự kiến nâng lan can cao qua đầu người để đảm bảo an toàn dù thực tế đã gần ngang ngực người lớn.