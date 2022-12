Nữ sinh hoang báo bị cướp để được mua điện thoại mới

Muốn mua điện thoại mới nhưng sợ bị bố mẹ mắng, nữ sinh ở Bắc Kạn dựng chuyện bị cướp giật rồi tới trình báo công an.

Công an làm việc với M. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), đang củng cố hồ sơ để xử lý N.T.T.M. (17 tuổi, ở TP Bắc Kạn) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo nội dung trình báo, khuya 10/12, M. di chuyển tới khu vực phường Đức Xuân, thì bị 2 người lạ mặt đi xe máy cướp giật điện thoại iPhone 6Plus trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sáng hôm sau, nữ sinh này cùng bố tới trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đức Xuân truy vết nghi phạm và xác định ở thời điểm M. khai báo bị giật điện thoại, nữ sinh này không bị ai bám theo.

Làm việc với công an, nữ sinh này sau đó khai nhận do muốn mua điện thoại, nhưng sợ bị bố mẹ mắng nên đã dựng chuyện bị cướp rồi đến công an trình báo.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt cho hành vi Báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là 2-3 triệu đồng.