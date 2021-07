Nữ sinh giành học bổng 10.000 USD nhờ làm váy từ băng keo

Larissa Leon đến từ Mỹ giành chiến thắng cuộc thi thiết kế váy dạ hội bằng băng keo.

Tự may váy dạ hội giúp bạn tiết kiệm tiền. Ngoài ra, may váy dạ hội từ băng keo cũng có thể giúp bạn giành học bổng giá trị. Nữ sinh Larissa Leon (17 tuổi) đến từ Sunnyside, Washington (Mỹ) chiến thắng cuộc thi thiết kế đồ dạ hội Stuck At Prom lần thứ 21 của thương hiệu băng keo Duck, theo Fox News.

Sử dụng 47 cuộn băng keo để làm váy dạ hội

Stuck At Prom là cuộc thi thường niên do thương hiệu Duck tổ chức. Tại đây, họ trao học bổng cho những học sinh trung học mặc đồ dạ hội đẹp nhất. Tất cả trang phục dạ hội đều được làm từ băng keo của thương hiệu trên.

Larissa Leon dùng tổng cộng 47 cuộn băng keo để làm nên chiếc váy sặc sỡ có trọng lượng khoảng 20 pounds (9,07 kg). Váy của Leon được lấy cảm hứng từ những chiếc váy Folklorico - trang phục văn hóa xuất hiện trong các điệu múa truyền thống của Mexico.

Larissa Leon giành học bổng 10.000 USD là phần thưởng cho bộ váy dạ hội bằng băng keo đẹp nhất. Ảnh: Ob Cruz.

Mọi bộ phận trên chiếc váy đều làm từ băng keo, bao gồm đường viền sọc, hoa văn trang trí… Ngoài ra, Larissa Leon còn dùng băng keo để làm ví, hoa cài tóc, hoa tai nhằm tạo sự đồng điệu với bộ váy. Cô tiêu tốn 163 giờ cho việc hoàn thiện trang phục dạ hội.

Với giải thưởng "Bộ váy đẹp nhất", Leon giành học bổng trị giá 10.000 USD .

Cô chia sẻ: "Tôi muốn làm điều gì đó thật lớn lao, một thứ gì đó thật sặc sỡ. Không chỉ là chiếc váy dùng trong buổi lễ hội, tôi còn muốn nó đại diện cho tôi, trở thành một phần của tôi. Tôi lấy nhiều cảm hứng từ nền văn hóa Mexico của mình với điệu múa dân gian để tạo nên chiếc váy".

Được xướng tên ở vị trí cao nhất cuộc thi, Larissa Leon chia sẻ rằng cô muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

"Tôi rất biết ơn vì nếu mọi người không bình chọn cho tôi, tôi không nghĩ mình sẽ thắng", Leon cho biết. Những mẫu váy áo tham dự cuộc thi được cộng đồng bình chọn và ban giám khảo tính điểm để tìm ra người chiến thắng. Ban giám khảo xếp hạng các bài dự thi dựa trên 5 hạng mục gồm tay nghề, tính độc đáo, lối sử dụng màu sắc, phụ kiện và không thể thiếu băng keo Duck.

Yêu thích đan móc, may vá từ nhỏ

Larissa Leon đã thể hiện tốt kỹ năng thiết kế thời trang thông qua sự chiến thắng cuộc thi. Tuy nhiên, nghề nghiệp mơ ước của cô là trở thành bác sĩ da liễu. Trong năm tới, Leon dự định nộp đơn vào Đại học Washington và Đại học California, Los Angeles sau khi hoàn thành năm cuối trung học.

Larissa Leon thích đan móc, may vá và làm các dự án DIY lúc còn nhỏ. Cô đã tự nhũ rằng sẽ đăng ký tham gia cuộc thi để giành học bổng khi đủ tuổi. Trước đó, cô nhiều lần thực hành kỹ năng thiết kế ví và các phụ kiện khác bằng băng keo.

Mẹ của Larissa Leon - bà María Perez nói với Fox News: "Larissa đã rất sáng tạo và có khiếu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Con bé thích làm một số dự án nghệ thuật, thiết kế hoặc thí nghiệm khoa học".

Larissa Leon tỉ mỉ làm váy từ nhiều cuộn băng keo khác màu. Ảnh: Larissa Leon.

Trong thời gian làm váy, một số đêm Leon hầu như không chợp mắt để cân bằng giữa việc học ở trường và thiết kế.

"Nhìn từ xa nó giống như vải thật. Tôi cảm thấy tự hào vì con bé được mọi người công nhận có chiếc váy đẹp nhất. Tôi biết điều này mang ý nghĩa rất lớn với con bé", bà María Perez tâm sự.