Nữ sinh đi khắp nơi kiếm vải may hanbok giống BlackPink

Theo Koreaboo, một nữ sinh trung học tại Hàn Quốc gây chú ý với khả năng thiết kế của mình. Cô gái 18 tuổi thu hút nhiều sự quan tâm nhờ tái hiện trang phục hanbok của BlackPink ở MV How you like that. Trong clip trên mạng xã hội, "nhà thiết kế thời trang trung học" Lee Yoo Na đã bình luận về vẻ ngoài của các mỹ nhân nhà YG trước khi tiết lộ bộ đồ do cô sáng tạo. Jennie là người đầu tiên Lee Yoo Na đưa ra lời nhận xét. Ảnh: The Korea Times.