Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân được chú ý nhờ ảnh học quân sự

Bùi Lê Trà My (sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa), sinh viên năm nhất ngành Kinh tế phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, nhận được nhiều sự quan tâm sau bức ảnh chụp trong kỳ học quân sự do trường tổ chức tại Phú Thọ tháng 3 vừa qua. Chia sẻ với Zing, Trà My cho hay cô khá bất ngờ khi khoảnh khắc chụp làm kỷ niệm lại được nhiều người chú ý, nhận về những tương tác tích cực.